Geldinstitute im Landkreis Gießen reagieren auf Corona-Krise

Die Volksbank in Langgöns ist aktuell geschlossen, Überweisungen können jedoch - nach einer vorübergehenden Schließung des Briefkastens - wieder eingeworfen werden. Foto: Rieger

KREIS GIESSEN. Auch bei den heimischen Banken und Sparkassen wirkt sich die Corona-Krise aus: Einige Geschäftsstellen sind derzeit geschlossen, vielfach läuft ein Notservice.

In Langgöns ärgerte sich in der vergangenen Woche Alexander Burgmaier, Kunde der Volksbank Mittelhessen, über einen für Überweisungen vorgesehen Briefkasten, der zugeklebt war. Im Fenster der geschlossenen Geschäftsstelle verwies ein Aushang auf die nächste Filiale in Schwalbach, einem Ortsteil von Schöffengrund, wo man auch Überweisungen einwerfen solle.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte Dennis Vollmer, Pressesprecher der Volksbank, dass dieser Aushang mit dem Schwalbach-Hinweis "vermutlich irrtümlich" platziert worden sei. Schließlich liegt Schwalbach rund 20 Kilometer entfernt und es gibt etliche Volksbank-Filialen in der näheren Umgebung. Inzwischen wurde der Aushang korrigiert, als nächste Filiale ist jetzt jene in der Neuen Mitte in Pohlheim angegeben. Auch der Einwurfschlitz für Überweisungen ist wieder geöffnet und der Briefkasten wird regelmäßig geleert. Die Filiale selbst bleibt vorläufig geschlossen, Geldautomat und Kontoauszugsdrucker können genutzt werden.

Verweis auf Homepage

Auf der Homepage www.vb-mittelhessen.de finden sich täglich aktualisierte Hinweise zu den derzeitigen Einschränkungen. "Die Homepage ist die sicherste Informationsquelle. Es kann sein, dass Filialen zwischenzeitlich wieder geöffnet werden. Auf unserer Internetseite können die Kunden jederzeit die neuesten Infos bekommen", betont Vollmer.

Dort steht beispielsweise, dass in den geschlossenen Filialen weiterhin persönliche Beratung über Telefon und digitale Kanäle angeboten wird. Eine Schließung von Filialen für einen längeren Zeitraum sei nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Auch alle Geldautomaten und SB-Stellen der Volksbank Mittelhessen seien und blieben weiterhin geöffnet. Die Bargeldversorgung werde zu 100 Prozent aufrechterhalten, heißt es auf der Homepage.

Geschlossen sind in der Region Gießen aktuell zwölf Standorte, unter anderem neben Langgöns auch Hüttenberg, Großen-Linden, Leihgestern, Holzheim, Annerod, Steinbach und Lollar. Geöffnet sind aktuell die Standorte in der Goethestraße und im Schiffenberger Tal in Gießen, in Krofdorf-Gleiberg, Pohlheim, Reiskirchen und Staufenberg. Wer in einer derzeit geschlossenen Filiale ein Schließfach hat und dieses nutzen möchte, kann unter 0641/7005-0 einen Termin vereinbaren. Unter derselben Nummer steht der telefonische Kundenservice von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. Termine und eine umfassende Beratung per Telefon oder online sind auch über Videoberatung möglich. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat die Volksbank Mittelhessen nahezu alle Veranstaltungen abgesagt.

Wie handhaben es die drei weiteren eigenständigen Volksbanken in der Region? Die Hüttenberger Bank (www.huettenberger-bank.de) hat geöffnet, wie Vorstandsmitglied Christoph Mack informierte. Er bittet aber darum, möglichst zuerst telefonisch unter 06403/97232 -0 Kontakt aufzunehmen.

Die Volksbank Heuchelheim öffnet ihre kleinen Filialen in Bieber, Fellingshausen, Krumbach, Königsberg und Groß-Altenstädten nur noch an einem halben Tag in der Woche. Alle übrigen Filialen haben wie gewohnt geöffnet, informiert Vorstandsmitglied Steffen Gath. Nähere Infos gibt es unter www.voba-heuchelheim.de.

Auch die Volksbank Wißmar (www.volksbank-wissmar.de) arbeitet im Notbetrieb. Der Schalter bleibt geschlossen, aber während der normalen Öffnungszeiten können Kunden am Seiteneingang klingeln: Ein Mitarbeiter hilft dann weiter. "Alle Bankdienstleistungen stehen auch hier weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung", unterstreicht Vorstand Sven Jakobi. Ausführliche Infos stehen auf der Homepage.

Hol- und Bring-Service

Auch die Sparkasse Gießen hat einige Filialen geschlossen. Der Zahlungsverkehr inklusive flächendeckender Bargeldversorgung sei weiterhin gewährleistet, auch die SB-Technik stehe an allen bekannten Standorten uneingeschränkt zur Verfügung, heißt es auf der Homepage www.sparkasse-giessen.de. Hier finden sich tagesaktuelle Informationen sowie Möglichkeiten zur Beantragung von Fördermitteln und Zins- und Tilgungsaussetzungen für Verbraucherkredite. Zusätzlich bittet die Sparkasse, das umfassende digitale Angebot in Anspruch zu nehmen. Zur Bargeldversorgung können hilfsbedürftige Kunden auch den bereits bewährten Hol- und Bring-Service nutzen, der für diese bis auf Weiteres kostenfrei ist. Überweisungsvordrucke können zugeschickt werden. Die Briefkästen werden in allen Filialen weiter geleert. Telefonisch sind die Mitarbeiter erreichbar. Wunschtermine für eine telefonische Beratung können vereinbart werden, sowohl über die zentrale Telefonnummer 0641/704-70422 als auch online.

Geöffnete Filialen sind in Gießen-Stadtmitte, Heuchelheim, Lich, Linden, Lollar und Reiskirchen. In den geschlossenen Filialen besteht die Möglichkeit, sich mit dem Berater telefonisch für einen Termin abzustimmen. "Wir nehmen unsere Verantwortung für die Menschen in der Region sehr ernst und wir werden unseren Kunden in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen, egal, ob Privat- oder Firmenkunde", betont Sparkassenvorstand Ilona Roth.