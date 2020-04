Gemeinde Heuchelheim und Faber & Schnepp kaufen Rinn & Cloos-Gelände

Unscheinbarer Eingang, aber dennoch rund 13 Millionen Euro wert: Das Rinn & Cloos-Gelände in Heuchelheim soll nun von einer kommunaleigenen GmbH zusammen mit der Baufirma Faber & Schnepp aus Gießen als privatem Partner erworben und entwickelt werden. Archivfoto: Meina

Heuchelheim (jem). Seit rund einem Jahr arbeitet die Gemeinde Heuchelheim mit Eifer daran, das Rinn & Cloos-Gelände zu kaufen - mit einigem Hin und Her. In der Parlamentssitzung am Dienstagabend wurde einstimmig ein wichtiger Schritt beschlossen: die Gründung einer "RC Heuchelheim Entwicklungs-GmbH" samt des Auftrags an den Gemeindevorstand, die nächsten Schritte zur Gründung der Gesellschaft zu erledigen. Gemeinsam mit der Gießener Baufirma Faber & Schnepp will die Gemeinde das Gelände vom bisherigen Eigentümer aus Mainz für rund 13 Millionen Euro brutto (12,1 Millionen netto) erwerben.

Die kommunale GmbH setzt sich anfänglich aus einem 65-prozentigen-Anteil der Gemeinde sowie einem 35-prozentigen Anteil des privaten Partners zusammen. Heuchelheim muss gut 8,6 Millionen des Kaufpreises zahlen. Bei einer Gegenstimme (Grüne) wurde ein Kommunalkredit in dieser Höhe beschlossen.

"Für uns alle ist das etwas ganz Neues. Umso dankbarer bin ich, dass alle Fraktionen signalisieren, den Weg gemeinsam einzuschlagen", erklärte Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU) nach der Abstimmung. Die Entwicklung des Rinn & Cloos-Areals im Ortskern von Heuchelheim werde für die zukünftige Entwicklung der Kommune von zentraler Bedeutung sein. Sowohl die Lage als auch das zukünftige Potenzial für weiteres Gewerbe und Wohnungen seien von "überragendem Interesse".

ENTWICKLUNG DES "RINN & CLOOS"-AREALS IM LAUFE DER ZEIT 1895: Grundsteinlegung für die Zigarrenfabrik "Rinn & Cloos". Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges gibt es einen stetigen Zuwachs der Mitarbeiter und der Größe des Areals. 1948: Der Kamerahersteller Minox siedelt sich mit seiner Produktionsstätte auf dem Gelände an. 1991: Die Enkel Rinns entscheiden sich, das Gelände zu verkaufen. Die Zigarrenfabrik und Minox schließen. 2000er: Aus den leer stehenden Gebäuden entwickelt sich ein Gewerbe-Areal mit zahlreichen Firmen. 2011: Das Gelände wird an die Mainzer Unternehmensgruppe Richter verkauft. März 2019: Bei der Gemeinde geht ein Kaufvertrag ein, abgeschlossen zwischen der Richter-Gruppe und einem Investor aus Marburg. April 2019: Die Gemeindevertreter beschließen, das Gelände selbst zu erwerben und prüfen die Option, das Vorkaufsrecht zu ziehen. Mai 2019: Das Vorkaufsrecht soll wegen juristischer Probleme nicht gezogen werden. Die Gemeinde bekundet dennoch weiteres Interesse an dem Areal. September 2019: Die Richter-Gruppe tritt vom Kaufvertrag mit dem neuen Investor zurück, da gegen ihn ein Ermittlungsverfahren läuft und er kurzfristig in Untersuchungshaft sitzt. September bis Dezember 2019: Die Gemeinde verhandelt mit der Richter-Gruppe, das Gelände samt der von Richter gegründeten "Rinn & Cloos"-GmbH zu erwerben. In dieser GmbH sind unter anderem Pensionsansprüche gebündelt. Das Verfahren stellt sich aber als zu kompliziert heraus. Januar 2020: Fraktionen und Gemeindevorstand entscheiden sich, dass eine GmbH mit privatem Partner lediglich das Gelände erwerben soll. Die Namensrechte der "Rinn & Cloos"-GmbH bleiben bei der Richter-Gruppe. Januar bis März 2020: Die Gemeinde sucht nach privaten Partnern. Nach dem sich fünf vorgestellt haben, bilden sich zwei Favoriten heraus, die ein Konzept erarbeiten sollen. April 2020: Nachdem Revikon - unter anderem bekannt durch das US-Depot - zurückgetreten ist, steht Faber & Schnepp als privater Partner fest. (jem)

Deshalb herrscht laut Steinz auch ein fraktionsübergreifender Konsens, dass die politische Gemeinde Einfluss auf die Weiterentwicklung und Nutzung des Rinn & Cloos-Areals nehmen soll.

Neben einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung für Gewerbe und Wohnen soll der soziale Wohnungsbau gefördert werden. Außerdem will man Platz für eine mögliche Kindergartengruppe vorhalten und es sollen Radwege angelegt werden. Vorhandene Arbeitsplätze sollen gesichert und neue geschaffen werden. Außerdem könnten "Gründerzentren" für neue Geschäftsideen in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer sowie der Kreishandwerkerschaft entstehen. Ein umfassendes, zu erstellendes Konzept im Sinne von "Wohnen, Arbeiten und Leben in Heuchelheim" soll bei der Entwicklung des Areals ebenfalls berücksichtigt werden.

Dies alles soll in die Gespräche mit Faber & Schnepp einfließen. Für Steinz ist es zudem wichtig, dass sich die verschiedenen Fraktionen in einem Aufsichtsrat wiederfinden und ihre Funktion als Aufpasser wahrnehmen. Mittelfristig soll der kommunale Anteil in der GmbH bis auf 10,1 Prozent reduziert werden, sodass ein Großteil der aufgenommenen Kredite schon nach relativ kurzer Zeit wieder zurückgezahlt werden kann. Steinz visiert einen Zeitraum von zwei Jahren an. "Das bedeutet aber nicht, dass wir die Planungshoheit abgeben. Denn durch den städtebaulichen Vertrag wird unser Einfluss sicherlich höher als die zehn Prozent sein." Die genaue Übernahme der gemeindlichen Anteile in der GmbH wird durch einen "Einigungsvertrag" geregelt, der gerade erstellt wird und der in den kommenden Sitzungsrunden zu beraten und zu beschließen ist. "Unsere Aufgabe ist salopp gesagt etwa die eines weißen Ritters. Wir retten das Gelände jetzt, ebnen eine Zukunft und ziehen uns dann zurück", verdeutlichte der Bürgermeister.

Für Gerhard Becker (Freie Wähler) ist der Kauf absolut richtig. Durch die Abgaben der rund 85 Firmen auf dem Gelände trage sich das Gelände schon selbst und es sei ein leichtes, den Kredit samt Zinsen zurückzuzahlen. "Wenn wir das Gelände haben, dann können wir auch detailliert in die Planung gehen", so Becker weiter. Auch Mirko Nowotny, Fraktionsvorsitzender der CDU, stimmte zu. Ob Arbeitsplätze, Umwelt oder soziale Themen - "das Areal bietet genug Raum, damit jede Fraktion die Zukunft mitgestaltet". Es sei "eine Riesenchance".

SPD-Fraktionsvorsitzender Benjamin Unverricht war ebenfalls grundsätzlich dafür. Doch das Gefühl, dass man seit einem Jahr nicht wirklich vorangekommen ist, und das Gelände deutlich teurer wurde - im April 2019 war die Gesamtsumme auf neun Millionen Euro beziffert worden - bereite ihm aber Bauchschmerzen. Ein ähnliches Gefühl bekundete Gerhard Schulze-Velmede (Grüne). Er kritisierte zudem, dass man keine Sicherheit über den Bauzustand der teils aus den 1950er und 60er Jahren stammenden Gebäude habe. "Wir wissen nicht, was wir investieren müssen, wie teuer die Unterhaltung ist und was am Brandschutz gemacht werden muss. Das ist definitiv keine Goldgrube und nicht so eine sichere Geschichte, wie hier dargestellt."

Doch Steinz macht klar: Es hätte entweder ein langwieriges Gutachten über den Bestand geben können oder den Kauf. Klar sei wohl, dass es beim Brandschutz einen deutlichen Nachholbedarf gebe und man müsse dafür mit rund 600 000 bis 700 000 Euro rechnen.

Doch zunächst werden die Partner einen Geschäftsplan erstellen. Der Gemeindevorstand wird einen Geschäftsführer benennen. Danach folgt die notarielle Beurkundung des Gesellschaftervertrags. Nachdem die GmbH in das Handelsregister eingetragen und die Finanzierung des Kaufpreises nebst Nebenkosten gesichert sind, wird die kommunale GmbH "RC Heuchelheim Entwicklungs-GmbH" das ehemalige R&C-Gelände von der "Richter"-Gruppe erwerben. Das könne noch vor den Sommerferien erledigt werden, meinte der Bürgermeister.