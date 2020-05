Gemeinde verkauft Landkreis Grundstücke für Erweiterung der Grundschule Annerod

Auf dieser Wiese neben der Anneröder Grundschule soll der Erweiterungsbau entstehen. Links ist der Hochbehälter, der abgerissen wird. Foto: Graf

Kreis Giessen (vb). Im Frühjahr 2021 soll mit dem Bau eines weiteren Gebäudes für die Grundschule in Annerod begonnen werden. Dort steigen die Schülerzahlen seit Jahren und entsprechend nehmen immer mehr Kinder an der Ganztagsbetreuung teil. Für den Neubau benötigt der Landkreis zwei Grundstücke, die der Gemeinde Fernwald gehören. Diese sollen auch verkauft werden, doch die Gemeinde will dafür kein Geld. Stattdessen soll der Kreis Arbeiten erledigen, die einem Wert von 268 000 Euro entsprechen. Der Haupt- und Finanzausschuss des Kreistages, der erstmals als Notausschuss tagte, hat das Vorgehen am Donnerstag bei einer Nein-Stimme gebilligt.

Benötigt werden zwei Flächen von zusammen rund 4850 Quadratmetern, die aber noch genau vermessen werden müssen. Da die Gemeinde laut Vorlage keinen Kaufpreis forderte, werden die Bodenrichtwerte zugrundegelegt. Das größere Grundstück (4456 Quadratmeter) hat demnach einen Wert von 205 000 Euro (46 Euro je Quadratmeter), das kleinere (393 Quadratmeter) von 63 000 Euro (160 Euro je Quadratmeter).

Abriss des Hochbehälters

Als Gegenleistung finanziert der Landkreis den für dieses Jahr vorgesehenen Abriss des Hochbehälters. Die Kosten dafür werden auf 173 000 Euro geschätzt. Zweite Gegenleistung sind Parkplätze für den benachbarten Sportplatz und ein Weg dorthin auf dem Schulgrundstück. Wie groß dieser Parkplatz sein wird und wie er aussehen wird, soll bei der Außenanlagenplanung in Abstimmung mit der Gemeinde festgelegt. Planung und Bau der Parkplätze und des Weges dürfen nicht teurer als circa 95 000 Euro sein, um die Gesamtsumme von 268 000 Euro nicht zu überschreiten. Kosten für Gericht, Vermessung und Beurkundung teilen sich Landkreis und Gemeinde Fernwald, der Kreis übernimmt die Grunderwerbssteuer von rund 16 000 Euro. Selbstverständlich muss der Kreis zudem neue Stellplätze für die Grundschule schaffen. Außerdem wird der Schulhof vergrößert.

FDP-Fraktionsvorsitzender Harald Scherer störte sich an der "undeutlichen Formulierung", dass der Betrag (die 268 000 Euro) auszuschöpfen sei. Erste Kreisbegeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) wies darauf hin, dass das Vorgehen von der Fernwalder Gemeindevertretung schon beschlossen wurde. Sie gehe nicht davon aus, dass die Arbeiten billiger würden. Bei Mehrkosten würden die Arbeiten an den Parkplätzen nicht vollständig vom Kreis übernommen. Scherer hatte ein grundsätzliches Problem. Man stelle einen "Blankoscheck für Maßnahmen aus, die nicht notwendig sind". Schmahl erklärte, dass auf dem Parkplatz auch Schulsport stattfinden soll. Das Thema "Rollen - Gleiten - Fahren" wird im Sportunterricht der ersten und zweiten Klassen hauptsächlich mit dem Rollbrett umgesetzt.

In der Vorgehensweise sah CDU-Fraktionsvorsitzender Claus Spandau einen Verstoß gegen die Gemeindehaushaltsverordnung, woraufhin Landrätin Anita Schneider (SPD) zusicherte, dies erneut prüfen zu lassen. Unter der Maßgabe, dass das Konstrukt rechtskonform ist, stimmte der Ausschuss zu.