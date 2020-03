"Gemeinsam schaffen wir das!" - Fotoaktion der Grünberger Theo-Koch-Schule

Das Kollegium der Theo-Koch-Schule vermittelt eine optimistische Botschaft: Fotos: Theo-Koch-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRÜNBERG (red). Das Kollegium der Theo-Koch-Schule in Grünberg hat sich mit einer ungewöhnlichen Fotoaktion an seine Schüler und deren Familien gewandt. Auf zwei Versionen einer Collage lächeln fröhliche und optimistische Gesichter, die eine klare Botschaft vermitteln: "Gemeinsam schaffen wir das!"

Entstanden war die Idee in einer kleinen Gruppe von Kollegen, die weiter regelmäßig Kontakt haben. Das gesamte Kollegium war schnell an Bord. In kürzester Zeit waren Fotos für sogar zwei Collagen zusammengetragen. Kaum waren die Bilder fertig, fanden sie ihren Weg per E-Mail und über die sozialen Medien zu ihren Schülern und deren Familien.

Die Resonanz war phänomenal und durchweg positiv. Auch ehemalige Schüler, Kollegen, Freunde, die eigenen Familien und das Kollegium selbst waren begeistert. Der allgemeine Tenor lautet: "Wir wollen unseren Schülern und deren Familien Mut machen, diese schwierige Situation durchzustehen und trotz der räumlichen Entfernung zusammenhalten. Es ist sehr schön zu sehen, dass so eine herzliche Verbundenheit auch in diesen schwierigen Tagen besteht. Das zeigt uns allen eines ganz bestimmt: Wir an der TKS, wir schaffen das!" Besonders würde sich die Schule darüber freuen, wenn diese Aktion Nachahmer fände. "Was wir momentan besonders brauchen, sind Solidarität und Mitmenschlichkeit", heißt es abschließend.