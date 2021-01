Gemeinsames Computerspielen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Was können Computerspiele bewirken und was kann man aus ihnen lernen? Das sind Fragen, denen das Jungen-Online-Seminar des Jugendbildungswerkes des Landkreises Gießen nachgeht, bei dem Jungs im Alter von zwölf bis 15 Jahren am Samstag, 30. Januar, von 14.30 Uhr bis 19 Uhr Free-to-Play Games testen können.

Über eine Videokonferenz treffen sie sich online, tauschen sich aus und bilden Teams. Es wird aber nicht nur gezockt, sondern auch thematisiert, was das Free-to-Play-Spielprinzip und dessen Finanzierung ist und was einen typischen Gamer ausmacht. Eine stabile Internetverbindung mit Daten-Flatrate ist empfehlenswert. Für den Videochat benötigen die Teilnehmer einen Computer mit einer Webcam, einem Mikrofon sowie Internetanschluss. Zum gemeinsamen Spielen brauchen sie einen spielefähigen PC oder eine Konsole. Die Videotelefonie erfolgt über die Plattform „BigBlueButton“ des Landkreises Gießen. Interessierte können sich unter www.lkgi-jugendfoerderung.de anmelden.