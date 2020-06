"German Innovation Award" in Gold für Weiss Umwelttechnik aus Lindenstruth

Für das Kältemittel WT69 hat Weiss Umwelttechnik den "German Innovation Award" in Gold bekommen. Foto: Weiss Umwelttechnik

Reiskirchen (red). Das Unternehmen Weiss Umwelttechnik aus Lindenstruth ist für ein neues Kältemittel mit dem "German Innovation Award" ausgezeichnet worden. Auslober des Innovationspreises ist der Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet wurde. Weiss Umwelttechnik, ein Hersteller von Klimaschränken, überzeugte laut Pressemitteilung mit dem Kältemittel WT69, das in der Wettbewerbsklasse "Excellence in Business to Business" im Bereich "Chemical Industry" mit dem Preis in Gold ausgezeichnet wurde.

Umweltsimulationsanlagen werden für Produkt- und Qualitätstests eingesetzt. Einige Prüfungen erfordern Tieftemperaturen unter minus 40 Grad Celsius. Im Moment werde bei diesen Prüfungen das Kältemittel R23 genutzt. Sein Treibhauspotenzial sei 14 800 Mal stärker als das von CO 2 , weshalb es seit Januar in der EU nur noch mit Ausnahmegenehmigung eingesetzt werden dürfe.

Weiss Umwelttechnik habe in fünfjähriger Arbeit einen Ersatz für R23 entwickelt, dessen Treibhauspotenzial bei weniger als 90 Prozent liegt: das Kältemittel WT69. Mehr als 150 000 Stunden Tests in über 30 Anlagen hätten gezeigt, dass das Kältemittel sowohl im Tieftemperaturbereich bis minus 70 Grad Celsius als auch im Hochtemperaturbereich bis plus 180 Grad Celsius alle Anforderungen erfülle. Mit diesen Werten könne es R23 ersetzen, heißt es in der Pressemitteilung.

FRAGEN AN JANKO FÖRSTER, LEITER PRODUKTMANAGEMENT Was war der Anlass für die Entwicklung des Kältemittels WT69? "Das klimaschädliche Kältemittel R23 darf eigentlich nicht mehr eingesetzt werden. Eine technische, bezahlbare Lösung für das Erreichen des Temperaturbereichs unter minus 50 Grad Celsius war nicht absehbar." Wie gestaltete sich der Entwicklungsprozess? "Wir haben 2013 mit der Erforschung alternativer Kältemittel mit der TU Dresden begonnen. Damals waren auch direkte Konkurrenten beteiligt. Die ersten Ergebnisse waren nicht sehr vielversprechend. Entweder die Tieftemperatur wurde nicht erreicht oder die Stoffe waren brennbar. Brennbarkeit ist ein Ausschlusskriterium für uns, da sowohl Prüfling als auch Prüfschrank zur Zündquelle werden können. Die Heizung im Prüfraum erreicht oft 300 Grad Celsius. Die mitforschenden Firmen sind nach und nach ausgestiegen. Wir haben mit einer letzten Kraftanstrengung und externen Zündprüfungen ein Kältemittel gefunden, das als nicht brennbar und nicht toxisch klassifiziert ist. Insgesamt hat die Entwicklung fast sieben Jahre gedauert." Welchen Nutzen hat die Innovation? "Wenig klimaschädliche Kältemittel, die tiefe Temperaturen erreichen, sind entweder brennbar, toxisch, ozonschädlich oder technisch nicht verfügbar. Das neue Kältemittel WT69 kann R23 ersetzen. Es ist nicht brennbar und nicht sicherheitskritisch. Es hat einen 90 Prozent geringeren Treibhauswert als R23. Für R23 vorgeschriebene Leck-Prüfungen können oft entfallen. Der bisher gängige Temperaturbereich bis minus 70 Grad Celsius bleibt bestehen. Für Kunden ist die Vergleichbarkeit ihrer Prüfergebnisse sehr wichtig. Je mehr sich Klimaprüfschränke in ihrer Leistungsfähigkeit gleichen, desto vergleichbarer sind die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen. Das gewährleistet sichere Prüfungen und sichere Produkte." (red)

"Weiss Umwelttechnik hat mit seinem Kältemittel WT69 einen probaten und vor allem umweltfreundlicheren Ersatz für das bisherige, extrem klimaschädliche Kältemittel R23 entwickelt und damit einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet. WT69 ist zudem nicht brennbar. Bemerkenswert ist, dass Weiss Umwelttechnik kein Chemie-Riese ist, sondern ein mittelständischer Maschinenbauer, was die Entwicklungsleistung für ein solches Mittel nur noch beeindruckender macht", so die Begründung der Jury.

Mit dem "German Innovation Award" zeichnet der Rat für Formgebung zukunftsweisende Innovationen aus, die nachhaltig Wirkung zeigen und für den Nutzer einen Mehrwert bieten. Es habe 700 Einreichungen gegeben. Es war die dritte Auflage des Preises.

In 40 Kategorien und der Sonderkategorie "Design Thinking" vergab die Jury die Auszeichnungen "Gold", "Winner" und "Special Mention".