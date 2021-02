Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Bunt und aufregend, inspirierend und zum Nachdenken wie immer in den vergangenen 17 Jahren sind die Texte der 24 jungen Autoren zwischen 14 und 23 Jahren aus den Landkreisen Wetterau, Gießen und Vogelsberg, die im vergangenen Jahr beim Jugend-Literaturpreis der Ovag gewonnen haben, und deren Texte nun in dem Buch „Gesammelte Werke“ veröffentlicht worden sind.

Natürlich hatten die Regeln, die wegen des Coronavirus aufgesetzt wurden, auch Auswirkungen auf den Traditionswettbewerb der Ovag: Die Preisverleihung im vergangenen September fand vor kleinem Publikum statt und dann musste auch noch der Hauptpreis für die Gewinner, der viertägige Literatur-Workshop in Bad Kissingen, in der bisherigen Form ausfallen. „Auch, wenn wir nicht das optimale Lektorat in der Gruppe anbieten konnten, wollten wir die Geschichten wie in jedem Jahr als Buch unbedingt herausgeben. Das haben allein schon die Autoren verdient“, sagt Andreas Matlé, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Ovag. „Unser Unterfangen war organisatorisch nicht ganz einfach, aber wir haben es hinbekommen.“

Das heißt: Jeder Autor wurde individuell von einem Lektor betreut, natürlich unter „Corona-gerechten“ Bedingungen. Teils reisten die Lektoren wie die Schriftsteller Nele Pollatschek, Feridun Zaimoglu und Ursula Flacke dazu nach Friedberg, teils absolvierten sie ihr Seminar per Skype.

Normalerweise beginnt Mitte Februar die Lesetour der Preisträger durch rund 40 Schulen in den Landkreisen Wetterau, Gießen und Vogelsberg. Eine Plattform für den schreibenden Nachwuchs, seine Werke in der Öffentlichkeit zu präsentieren und zugleich Inspiration für die Schüler, es zumindest einmal mit dem Schreiben selbst zu versuchen. Auch diese Pläne sind zunächst einmal auf Eis gelegt. Matlé: „Wir hoffen, dass wir vielleicht wenigstens im Mai und Juni einige Lesungen anbieten können. Das Interesse aufseiten der Schulen, dass wir zu ihnen kommen, ist wie immer groß.“

Nicht mehr zu nehmen aber sind nun die „Gesammelten Werke“ 2020. 200 Seiten zum Staunen, Stöbern, Nachdenken, Schmunzeln, Mut schöpfen und als Anregung, jetzt eine eigene Geschichte zu Papier zu bringen. Denn selbstverständlich gibt es auch 2021 einen Jugend-Literaturwettbewerb der Ovag. Einsendeschluss ist der 15. Juli. Nähere Infos dazu per E-Mail an matle@ovag.de oder unter 06031/6868-1222. Das Buch „Gesammelte Werke“ kostet zwölf Euro (plus Versandgebühr). Es kann bestellt werden per E-Mail an hoppe@ovag.de oder unter 06031/6848-1193.