Gesamtpersonalrat der Lehrer fordert FFP2-Masken und tägliche Tests

Dass die Schulen ab Montag wieder teilweise für Präsenzunterricht geöffnet werden, hält der Gesamtpersonalrat der Lehrer beim Staatlichen Schulamt für "unzureichend vorbereitet". Archivfoto: Kopp

KREIS GIESSEN - "Unzureichend vorbereitet und in der vorliegenden Form nicht erfolgreich umsetzbar" - zu diesem Urteil kommt der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Staatlichen Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis mit Blick auf die am kommenden Montag anstehende Öffnung der Schulen. In einem offenen Brief an Kultusminister Professor Alexander Lorz (CDU) weist der Personalrat auf diverse Probleme hin und stellt konkrete Forderungen. So soll das Land Lehrer und Schüler pro Präsenztag kostenlos mit FFP2-Masken ausstatten. Weiterhin werden tägliche Schnelltests für alle Erzieher und Lehrkräfte gefordert.

In dem Brief, der von der Vorsitzenden Susanne Arends und ihren Stellvertretern Ralf Fei und Oliver Klein unterzeichnet ist, wird mit elf Unterpunkten begründet, warum man die partielle Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unter den gegebenen Bedingungen für falsch hält.

Es wird darauf verwiesen, dass die wichtigsten Schutzmaßnahmen in den Schulen nach einem Jahr Corona-Pandemie immer noch "Fenster auf und Abstand halten" seien. Es seien so gut wie keine Luftreiniger angeschafft oder Lüftungssysteme eingebaut worden. Modellrechnungen für einen "sicheren" Schulbetrieb seien auf Basis der herkömmlichen Corona-Viren erstellt worden. Die Mutanten könnten aber ein deutlich höheres Infektionsrisiko mit sich bringen - auch wenn alle Schutzvorschriften eingehalten würden. Bei der geplanten Trennung der Lerngruppen gebe es viele mögliche Ausnahmen wie Wahl- und Förderkurse oder Religion. Zudem säßen alle Mädchen und Jungen im Schulbus "bunt gemischt eng beieinander", heißt es in dem Brief.

Die Lehrer kritisieren, dass keine FFP2-Masken vorgeschrieben werden und dass es nur geringen Handlungsspielraum bei Schülern gebe, die selbst eine einfach Mund-Nase-Bedeckung nicht tragen wollten. Völlig ungeklärt sei auch, wie die vom Arbeitsschutz vorgeschriebene Pause vom Masken-Tragen in den Stundenplan eingebaut werden solle. Unverständnis herrscht zur Möglichkeit im Hygieneplan des Landes, dass ein Schulleiter die Maskenpflicht ganz oder teilweise aussetzen können dürfe.

An einer weiterführenden Schule sei es möglich, dass ein Lehrer in verschiedenen Jahrgängen gleichzeitig Wechsel-, Distanz und Präsenzunterricht habe. Teleunterricht finde aufgrund der technischen Ausstattungen oft am Nachmittag statt, folglich werde die Arbeitszeit bis in den späten Abend "massiv ausgeweitet". Wenn Schulleitungen dazu aufforderten, es mit dem Unterricht und den Korrekturen nicht so genau zu nehmen, zeige dies, dass es bei der Schulöffnung nicht auf qualitativ hochwertigen Unterricht durch Fachkräfte ankommen, sondern auf Betreuung der Kinder durch Aufsichtspersonal. "Lehrer sind über Gebühr belastet und bräuchten tatkräftige Unterstützung statt praxisferner Erlasse", heißt es in dem Brief. "Wir vermissen Anerkennung unserer Arbeit und Achtung der Bedürfnisse der Schüler. Sie haben ein Recht auf qualitativ hochwertigen Unterricht ebenso wie auf Schutz vor Infektion. Auch alle Lehrkräfte haben ein Recht auf Schutz vor Infektionen."

Zu den erhobenen Forderungen angesichts einer "Bildungskrise in Hessen" gehören neben der erwähnten Ausstattung mit FFP2-Masken und den täglichen Schnelltests unter anderem praktikable Ideen für den Schülertransport, eine verbesserte Ausstattung der Medienzentren, um die Schüler bei der Digitalisierung zu unterstützen, ein Konzept, wie man abgehängte Schüler wieder "einfängt", die Behebung der Personalknappheit insbesondere im Primarschulbereich sowie "klare, durchdachte, verlässliche und verständliche Anweisungen für den Umgang mit der Pandemie statt unverbindlicher Empfehlungen".