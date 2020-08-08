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Samstag, 08.08.2020 - 07:20
4 min

Gesamtschule Gleiberger Land feiert 50-jähriges Bestehen

Auch wenn der Festakt in diesem Jahr Corona-bedingt abgesagt werden musste, Zeit zurückzublicken, bleibt allemal: auf Erfolge, Veränderungen und tragische Momente, die die Bildungseinrichtung formten.

Von Volker Mattern
Für viele Kinder aus Wettenberg und der Umgebung war und ist die Gesamtschule Gleiberger Land ein wichtiger Teil ihres Lebens. 2020 sollte hier eigentlich ein Festakt zum 50-jährigen Bestehen gefeiert werden Corona-bedingt musste er verschoben werden. Fotos: Mattern

Für viele Kinder aus Wettenberg und der Umgebung war und ist die Gesamtschule Gleiberger Land ein wichtiger Teil ihres Lebens. 2020 sollte hier eigentlich ein Festakt zum 50-jährigen Bestehen gefeiert werden Corona-bedingt musste er verschoben werden. Fotos: Mattern

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Fotos
Für viele Kinder aus Wettenberg und der Umgebung war und ist die Gesamtschule Gleiberger Land ein wichtiger Teil ihres Lebens. 2020 sollte hier eigentlich ein Festakt zum 50-jährigen Bestehen gefeiert werden Corona-bedingt musste er verschoben werden. Fotos: Mattern

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Für Schulleiter Gabriel Verhoff (r.) und seinen Stellvertreter Thomas Eckhardt steht die Zukunftsfähigkeit der Schule an erster Stelle - ohne die Tradition der Bildungseinrichtung zu vergessen.

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Die Schulpartnerschaft hat Tradition - schon 1995. Hier der Schulleiter Hubert Hartel mit den Kolleginnen aus Sorgues, Gisèle Muraille und Claude Rousson.

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Die Naturwissenschaft gehört zum Konzept der GGL genauso wie das Kulturelle, wie hier beim Sommerfest 2015.

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