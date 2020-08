4 min

Gesamtschule Gleiberger Land: Wie funktioniert Unterricht unter Corona-Bedingungen?

Eine Woche Schule in voller Besetzung ist vorüber. Wie klappt es, Unterricht unter Corona-Bedingungen abzuhalten? Wir haben uns an der Gesamtschule Gleiberger Land in Wettenberg umgehört.

Von Jennifer Meina