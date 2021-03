Geschäftsführer von Diskothek muss 2000 Strafe zahlen

Tanzveranstaltungen sind gemäß Corona-Verordnung nicht erlaubt. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Geschäftsführer einer Diskothek im Landkreis Gießen soll gegen die Corona-Regeln verstoßen haben. Am Montag wurde er zur Zahlung von 2000 Euro Bußgeld verurteilt.

Die Diskothek soll im August vergangenen Jahres an zwei Samstagen geöffnet gewesen sein, wobei Fotos entstanden waren, die Menschen beim Tanzen zeigten. Tanzveranstaltungen waren jedoch zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Corona-Pandemie verboten. Wegen dieses Vorwurfs musste sich der Geschäftsführer des Tanzlokals vor dem Gießener Amtsgericht verantworten. Im Rahmen der Hauptverhandlung wurde er nun vom zuständigen Bußgeldrichter Diskothek Kriewald zur Zahlung von 2000 Euro verurteilt, da ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung eine Ordnungswidrigkeit ist.

Der Geschäftsführer räumte zwar ein, dass die Diskothek an den Samstagen geöffnet war, doch sei dies im Rahmen eines erlaubten Barbetriebs und unter Beachtung eines Hygienekonzepts geschehen. So hätten bis zu zehn Gäste an Tischen gesessen und seien durch Servicekräfte bedient worden, die Mund-Nase-Schutz trugen.

Bürger hatten jedoch den Behörden gemeldet, dass die Diskothek entgegen der Corona-Regeln geöffnet war. Im Anschluss an die Veranstaltungen waren auch Bilder im Internet zu sehen, die Gäste beim Tanzen zeigten. Weiterhin waren die Events mit dem Slogan "We are back" beworben worden.

Die Kommune hatte den Sachverhalt aufgenommen und ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro verhängt. Dagegen war Einspruch erhoben worden. In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht erklärte Verteidiger Florian Krüger, dass nicht sicher feststehe, wann diese Bilder entstanden seien. Außerdem wäre die einschlägige Corona-Verordnung als rechtswidrig anzusehen, da sie nicht durch ein Parlament, sondern nur durch die Exekutive beschlossen worden war.

Die Ausführungen des Betroffenen und seines Verteidigers überzeugten Richter Kriewald am Ende jedoch nicht. "Ich sehe die Verordnung als gültig an", erklärte er. "Des Weiteren bin ich nicht davon überzeugt, dass dies keine Tanzveranstaltungen waren. Warum sollte man mit ,We are back' werben, wenn man nicht das Gleiche macht wie zuvor."

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es können Rechtsmittel eingelegt werden. In diesem Fall wäre das Oberlandesgericht zuständig.