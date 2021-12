Gescheiterte Automatensprengung: Polizei sucht Zeugen

Nachdem zwei Unbekannte am Mittwochmorgen versucht haben, einen Geldautomaten in Großen-Linden zu sprengen, sucht die Polizei nun Zeugen. Symbolfoto: dpa

GROSSEN-LINDEN - In der Ferniestraße in Großen-Linden haben Unbekannte am Mittwoch versucht, einen Geldautomaten auf dem Parkplatz einer Bowlingbahn zu sprengen. Wie die Polizei mitteilt, kamen die Tatverdächtigen gegen 5.10 Uhr aus Richtung einer Autobahnunterführung und versuchten, den freistehenden Geldautomaten mit Sprengstoff zu öffnen. Der Versuch, Beute zu machen, scheiterte aber offenbar. Dennoch kam es zu einem Sachschäden in Höhe von etwa 30.000 Euro, so die ersten Schätzungen der Polizei. Die Täter flüchteten dann wieder in Richtung der Autobahnunterführung.

Die Polizei beschreibt die Tatverdächtigen wie folgt: Ein Verdächtiger trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und auffälligem weißen Patch, eine Bluejeans und schwarze Schuhe. Der andere trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine Bluejeans und weiße Schuhe. Beide Täter trugen eine FFP2-Maske.

Die Polizei fragt: Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0641/7006-6555.