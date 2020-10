Geschwister aus Wettenberg verteilen Hilfsgüter auf Lesbos

Dass die Kinder in dem Camp sehr liebesbedürftig und anhänglich sind, merkten Lucie Gruber und Anas Altan sofort. Foto: Grube

KROFDORF-GLEIBERG - "Viele der Kinder sind sehr liebesbedürftig und anhänglich. Wir waren noch keine zwei Minuten im Camp, da lag ein Mädchen in Lucies Armen und wich nicht mehr von unserer Seite." Was Lara Gruber von dem unmittelbar Erlebten im Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos schildert, berührt. Der private Hilfstransport, den sie mit ihrer Schwester Lucie initiiert hatte, ist am Montag auf Lesbos angekommen. Die jungen Frauen aus Krofdorf-Gleiberg und ihre Freunde haben drei Tonnen Hilfsgüter in drei Kleinbussen und Sprintern in das Flüchtlingscamp gebracht (der Anzeiger berichtete mehrfach).

Nach dem Start am Freitag in Gleiberg sei die Reise gut verlaufen. Bei den Kontrollen in Österreich sei die Polizei sehr angetan vom Engagement gewesen und habe das Vorhaben befürwortet, schreibt Lara. Problemlos verlief auch die Überfahrt nach Griechenland. Zuvor war noch Zeit, in der italienischen Hafenstadt Ancona ein Eis zu essen. Bis dahin habe sich alles eher noch wie Urlaub angefühlt.

Eine Leserin hatte den 18 und 20 Jahre alten Schwestern den Tipp gegeben, für Griechenland Papiere zu besorgen, die die Absicht des Transports dokumentierten. Ein hilfreicher Tipp, denn häufig musste man sich auf der Insel legitimieren, dass das Ladegut nicht für den Verkauf gedacht ist, sondern für humanitäre Zwecke.

Strenge Polizeikontrollen

Mit einer weiteren Fähre ging es von Athen nach Lesbos. "Uns war bewusst, dass das sich aufzwängende Urlaubsgefühl schnell der Realität weichen würde", schreibt Lara, die dann die Erlebnisse und Eindrücke des ersten Tags im Camp schildert: Die Polizeikontrollen auf der Insel waren streng, verliefen aber problemlos, da sich die Schwestern mit Unterstützung zuvor mit den Gepflogenheiten vertraut gemacht hatten. Dazu gehörte beispielsweise auch eine akribische Auflistung der Beladung auf Englisch. Die Hilfsgüter wurden in ein zentrales Warenhaus vor Ort gebracht und von dort aus portioniert verteilt.

Lara und Lucie brachten Windeln und andere Hygieneartikel zunächst dorthin, wo in Zelten auch Babys und Kleinkinder untergebracht waren. Man muss vorsichtig agieren, damit nicht die Lage eskaliert, wenn man plötzlich von 100 Menschen umringt ist, erläutert Lara. "Die Menschen sind verzweifelt, aber respektvoll. Ich habe mich in keiner Sekunde unwohl gefühlt oder Angst gehabt. Wir wurden nicht unangenehm angesprochen und sie akzeptierten auch mal ein Nein."

Einer der Begleiter ist der gebürtige Syrer Anas Altan, ein Apotheker aus Gießen, der das Camp, die Abläufe und die Arbeit der Hilfsorganisationen dort, bereits kennt. Raed, ein Freund von ihm, organisiert die Verteilung der Spenden der Organisation "standbyme" und kam abends zu den beiden Schwestern, die eine bescheidene Unterkunft angemietet haben. Er erzählte ihnen, dass Mitarbeiter dieser Organisation Geflüchtete seien, die gerne etwas Abwechslung in ihren Alltag bringen wollen und ehrenamtlich mithelfen würden. Raed will Lara und Lucie unterstützen, vor allem bei der Frage, wie die Spendengelder am sinnvollsten investiert werden können.

Einschneidend für die beiden sei dann im Verlauf des Gespräches die Frage von Raed gewesen, wo man vor drei/vier Jahren gewesen sei. Dies solle nicht als Vorwurf verstanden werden. Er wolle nicht das Geld der Europäer, er wolle akzeptiert werden und dass all die geflüchteten Menschen nicht länger wie Tiere behandelt werden. Diese Botschaft soll nach draußen dringen, habe er gefordert und Lara schreibt: "Wir saßen ihm weinend gegenüber und ich habe mich geschämt".

Beim gemeinsamen Abendessen erfuhren die beiden Geschwister auch, dass es auf der anderen Seite ebenfalls Verzweiflung gibt: Lesbos sei eine wunderschöne, große Insel, auf der man Urlaub machen könne, auch wenn man mit den Flüchtlingsgeschichten nichts zu tun haben wolle. Die einheimische Bevölkerung leide, Häuser stünden leer, der Tourismus sei zum Erliegen gekommen und infolgedessen die Wirtschaft eingebrochen. "Die Griechin, die am Abend für wenig Geld sehr leckeres landestypisches Essen für uns kochte, erzählte, sie wisse nicht, wie sie im Winter ihre Kinder ernähren solle", berichtet Lara weiter.

Zwei weitere Tage haben beide nun im Camp verbracht, arbeiten dort mit, helfen, wo und wie sie können und so entsteht ihr eigenes, ungetrübtes Bild von der Situation vor Ort. Bis zum Ende der Woche bleiben Lara und Lucie noch. Zu ihren ersten Eindrücken schreiben sie: "Wir fühlen uns gut, weil man etwas Gutes tun darf, aber es macht mehr mit einem, als man denkt und erst am Abend setzen sich die Bilder des Tages und müssen sortiert und verarbeitet werden."