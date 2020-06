GEW Gießen kritisiert Lorz' "Menschenexperiment"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Mit Unverständnis und Entrüstung reagiert der Kreisvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf die Ankündigung von Kultusminister Alexander Lorz (CDU), wonach es in den zwei Wochen vor den Sommerferien wieder Regelbetrieb an den Grundschulen geben soll. "Die Entscheidung, dass alle bisher geltenden Abstandsregelungen aufgehoben werden, halten wir für unverantwortlich", erklären Susanne Arends, Nina Heidt-Sommer und Oliver Klein, Vorsitzende im Team der GEW Gießen, in einer Pressemitteilung.

Die GEW erinnert daran, dass die ersten, zweiten und dritten Klassen erst seit einigen Tagen an die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln herangeführt werden. "Und jetzt sollen sie von einem Tag auf den anderen in der Schule, in Gruppen von bis zu 25 Kindern, die bis zu fünf Stunden in engen, schlecht zu lüftenden Räumen sitzen, nicht mehr gelten? Diese Maßnahme ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die alle bisherigen Vorkehrungen für unsinnig halten", lautet die Kritik.

Es gebe die Sorge, dass Schüler, Lehrkräfte und Eltern als "Versuchspersonen" für die Ausbreitung der Pandemie dienen sollen. "Hier wird mit der Gesundheit von allen beteiligten Personen gespielt. Sollte es zu Infektionen mit dem Coronavirus und schweren Verläufen kommen, sieht die GEW Gießen Minister Lorz als verantwortlich an." Der Minister verletze seine Fürsorgepflicht bewusst, um zu testen, welche Konsequenzen eine Öffnung haben kann, um dann in den Sommerferien über weitere Maßnahmen entscheiden zu können.

Die GEW Gießen sieht eine demokratisch nicht verantwortbare Diskriminierung der Schüler und Grundschullehrkräfte. Das "Menschenexperiment von Minister Lorz" verstoße gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, gegen die Menschenwürde und das Gleichbehandlungsgebot.

"Der enorme Arbeitsaufwand der Schulleitungen und Kollegien, um mit Unterstützung der Schulträger die Räume für kleinere Gruppen herzurichten war offensichtlich umsonst", erklären Arends, Heidt-Sommer und Klein. Stundenpläne, Aufsichtspläne und Raumpläne mussten nach immer wieder neuen Vorgaben erstellt werden. Diese müssten nun für zehn Unterrichtstage noch einmal komplett neu erarbeitet werden, für die vierten Klassen zum vierten Mal binnen weniger Wochen. Statt Schulen "als Versuchslabore der Pandemie zu missbrauchen", solle sich Lorz um den Schutz der Schüler, Eltern und Lehrkräfte kümmern.