Gewerbegebiet "Pfaffenpfad" in Linden soll kleiner werden

Die Flächen für neue Gewerbe- und Industriegebiete sind ein wesentlicher Konfliktpunkt bei der Beratung des Entwurfs für den neuen Regionalplan.

KREIS GIESSEN - In der Diskussion um die umstrittenen potenziellen Gewerbeflächen im Bereich Lützellinden und Linden haben die Fachausschüsse der Regionalversammlung eine Regelung getroffen, die bei Nein-Stimmen der Grünen und Enthaltung der Freien Wähler eine Mehrheit fand. Das Lindener Gebiet "Pfaffenpfad" soll verkleinert werden. Dafür soll in Lützellinden entlang der Landesstraße 3054 und der A 45 eine Fläche, neu festgelegt werden. Das Thema gehört zur Neuaufstellung des Regionalplans Mittelhessen.

Konkret fordert die CDU-Fraktion in dem beschlossenen Antrag, den "Pfaffenpfad" - ein potenzielles Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe - im Bereich der größten Nähe zur Wohnbebauung in Lützellinden um circa 13 Hektar zu reduzieren. Somit verlieben circa 36 Hektar. Für Lützellinden ist neu ein circa 18 Hektar großes Vorranggebiet Industrie und Gewerbe vorgesehen. Allerdings soll dafür nicht die Vorgabe gelten, dass dieses ausschließlich in Zusammenarbeit von mehreren Kommunen vermarktet werden darf.

Dieser CDU-Antrag ersetzte Anträge von FW und SPD, die die Obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium (RP) abgelehnt hatte. Die Freien Wähler wollten für interkommunale Gewerbe- und Industrieflächen im Bereich Hüttenberg/Linden eine Größenordnung von maximal 50 Hektar festlegen. Die RP-Planer begründeten ihr Nein damit, dass für überregionale oder internationale Betriebe, die aufgrund der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung nach Mittelhessen wollen, ein Bedarf zwischen 53 und 71 Hektar prognostiziert worden sei. Hier spricht man vom exogenen Bedarf. Die Flächen seien wegen der verkehrsgünstigen Lage besonders geeignet und entweder Vorschlag der Kommunen oder mit der Kommune abgestimmt.

SPD: Nur zwei von drei

Der Antrag der SPD sah vor, für den Potenzialraum Gießen/Wetzlar die interkommunal zu vermarktenden Flächen um jene in Lützellinden zu ergänzen. Gleichzeitig sollte festgelegt werden, dass nur zwei der drei Flächen für den exogenen Bedarf im Bereich Gießen/Wetzlar komplett entwickelt werden sollten. Die RP-Planer verwiesen darauf, dass der Regionalplan die künftigen interkommunalen Gewerbeflächen abschließend festlegen solle. Wenn man diese begrenze, fehlten klare Planungsperspektiven. Zudem würde die Umsetzung zusätzlich erschwert, weil zahlreiche Kommunen betroffen sind.

Nachdem Stefan Bechthold den SPD-Antrag zurückgezogen hatte, kündigte Gerda Weigel-Greilich (Grüne) das Nein ihrer Fraktion an. Für diese Regelung brauche man das Einverständnis der betroffenen Kommunen.

Dr. Matthias Büger (FDP) beschrieb das Ziel, Arbeit und Menschen zusammenzubringen. Wenn man das Pendeln reduzieren wolle, müsse man vor Ort Flächen anbieten. Die lokalen Proteste müsse man ernstnehmen, aber er hätte sich aus dem Gießener Rathaus ein größeres Aufeinanderzugehen auf die Gegner gewünscht.

"Die Flächen sind uns grundsätzlich zu gut", betonte Dr. Christiane Schmahl (Grüne). Für Gewerbe seien sie falsch. Die Regelung bedeute ja keine Reduzierung, sondern nur eine Verlagerung. "Es bleibt die große Belastung durch Verkehr und es ist weiterhin eine Riesenfläche, die wir der Natur und Landwirtschaft entziehen." Dem Antrag der FW hätten die Grünen zugestimmt, "aber das ist zuviel".

"Gute Böden verschont"

Martin Hanika (CDU) vertrat die Meinung, dass die Regelung den möglichen Konflikt "sehr stark verhindern" könne. "Die guten Böden bleiben verschont und die Stadt Gießen erhält eine maßvolle Entwicklungsmöglichkeit. Die Flächen sind ein Angebot an die Stadt und die Nachbarn und die Region", betonte Hanika. Eine Umsetzung hänge ohnehin vom Bedarf ab. Ausschussvorsitzender Helmut Jung (SPD) erwartet eine "gewisse Dynamik" für das Thema, wenn die betroffenen Kommunen sich damit beschäftigen.

Die Sitzung am Dienstag im Busecker Kulturzentrum ist eine von mehreren zum neuen Regionalplan. Dessen Entwurf soll im Herbst offengelegt werden. Darüber wird die Regionalversammlung am 23. September entscheiden.