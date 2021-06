Gießen: Entwurf von Aaliyah Chapman wird in die Tat umgesetzt

Die Preisträgerinnen Sophie Ahlig, Aaliyah Chapman und Marie Müller mit den Ausbildern Ute Richter-Wolf, Barbara Rustige und Wennemar Rustige. Foto: Schultz

KREIS GIESSEN - An der Fachoberschule Gestaltung der Willy-Brandt-Schule wurden gute Arbeiten mit Preisen ausgezeichnet. Drei Absolventinnen der Klasse 12 hatten die besten Arbeiten im Fach "Lebensräume gestalten" angefertigt und nahmen am Dienstag eine Anerkennung ihrer Arbeit entgegen.

Diverse Beispiele

In den vergangenen Jahren waren schon diverse Fassaden und Innenräume von den Schülern durch ansprechende Gestaltungsentwürfe verschönert wurden. Beispiele sind die Fassade des Regierungspräsidiums Gießen am Landgraf-Philip-Platz, der Eingangsbereich des Sozialgerichts, die Eingangshalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich, die Pausenhalle der Uhlandschule, das Kreuz und der Vorplatz der Stephanuskirche oder der Eingangsbereich des Seniorenzentrums in Lich, wofür die beteiligten Lehrerinnen vom Bundesvorsitzenden des Deutschen Lehrerverbands den Deutschen Lehrerpreis erhielten.

In diesem Jahr befassten sich die Schüler unter Anleitung ihrer Lehrer Ute Richter-Wolff und Wennemar Rustige mit der Umgestaltung eines Seminarraums im Europa-Studienseminar in Gießen. Und man scheute keine Mühen: Nach einer Unterrichtsphase, in der sich eher theoretisch mit verschiedenen Aspekten der Innenraumgestaltung beschäftigt wurde, besuchte man das Studienseminar und dokumentierte vor Ort den Ist-Zustand des Raums. Die Schüler machten Fotos und Skizzen, notierten unveränderliche Farbvorgaben und vermaßen die Wände.

Barbara Rustige, Ausbilderin am Europa-Seminar, informierte die Schüler über Funktion und Nutzung des zu gestaltenden Raums. Anschließend wurden technische Zeichnungen erstellt und erste Ideen zur Umgestaltung skizziert. Diese wurden von jedem Schüler am Computer digital umgesetzt. Ein wesentliches Merkmal der meisten der 43 dabei entstandenen Entwürfe ist, dass die Farbgestaltung einerseits konzentriertes Arbeiten, aber auch konstruktiven Austausch fördern sollte.

Außerdem wurde die Tatsache bildlich umgesetzt, dass es sich um ein Europa-Seminar mit vielfältigen europaweiten Kooperationen handelt.

Die Preise gingen an Aaliyah Chapman, Sophie Ahlig und Marie Müller. Die drei Entwürfe wurden als gleichwertig angesehen. Unter Berücksichtigung der durch die Umsetzung entstehenden Kosten entschied man sich dafür, den Entwurf von Aaliyah Chapman zu realisieren. Dieser zeichnet sich vor allem durch dezente Blau- und Grüntöne und eine skizzenhafte Skyline bekannter europäischer Gebäude aus. Die Preisträgerinnen erhielten je einen Gutschein für die Thalia-Buchhandlung, die beiden Klassen bekamen je 50 Euro für die Klassenkasse.

Die Preisverleihung war kurz und knapp, aber von herzlichen Worten von Sabine Hupperten-Ruf, Abteilungsleiterin Gestaltung, und Ausbilderin Barbara Rustige begleitet.