Gießen: Mehrere Pkw beschädigt - Bezug zu A 49-Protesten?

GIESSEN - Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zum Dienstag in Gießen mehrere Autos beschädigt. Tatorte der Sachbeschädigungen waren laut Mitteilung unter anderem in der Goethestraße, im Fasanenweg, in der Löberstraße sowie in anderen Bereichen der Stadt Gießen. Am Dienstagmorgen gingen, so die Polizei, bislang 15 solcher Meldungen ein.

Unbekannte hatten, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, an Pkw Reifen platt gestochen oder die Luft aus den Reifen gelassen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, gehen die Ermittler aktuell von einem Bezug zu den Protesten gegen den Ausbau der Autobahn 49 aus. Denn offenbar haben die Täter, so die Polizei, an der Windschutzscheibe ein Schriftstück, das einen Bezug zu dem Protest gegen den Ausbau der A 49 herstellt, hinterlassen.

Ermittlungen wurden aufgenommen, Zeugen werden gesucht. Hinweise werden bei der Polizeistation Gießen Süd unter 0641-70063555 entgegengenommen.