Gießener auf den vorderen Plätzen bei Jugend-Literaturpreis der Ovag

Die Gewinner aus Landkreis und Stadt Gießen mit Nele Pollatschek und Oswin Veith. (Foto: Hausmanns)

KREIS GIESSEN - (red). „Es ist überhaupt nicht schwer, zu gewinnen. Schwer ist es, nicht zu gewinnen.“ Eine erfrischende Ermutigung zum „Trotzdem“, zum Nichtaufgeben, war die launige und intelligente Laudatio der Schriftstellerin Nele Pollatschek auf die 24 Preisträger des 17. Jugend-Literaturpreises der Ovag im Kursaal des Dolce in Bad Nauheim. Wer nicht aufgebe, der werde irgendwann sein Ziel erreichen – ganz unterschiedlich wie die Ziele definiert seien. Ganz wichtig sei es, sich gerade als junger Mensch ältere Ratgeber zu suchen, die es ehrlich meinten und ihnen erklären, warum eben etwas einfach schlecht ist oder noch nicht richtig gut. „Und wenn man solch einen Ratschlag hat – dann heißt es: weitermachen.“ Jeder der 24 Texte („Ich war überrascht und angetan von der Themenvielfalt“), die sie von den Autoren aus der Wetterau, dem Vogelsberg und dem Landkreis Gießen gelesen habe, sei auf seine Art gut. „Richtung gut waren die drei Erstplatzierten. Ich bin begeistert davon.“

Den ersten Platz vergab die Jury in diesem Jahr an Annika List (23 Jahre) aus Lauterbach für ihren Text „Serotonin“. Sie war in den vergangenen Jahren bereits sechsmal unter den Preisträgern. Auf dem zweiten Platz ist Lilli Weiskopf (20) aus Gießen mit „Mitte 20“, auf dem dritten Platz die Mehrfach-Preisträgerin Patrizia Krug (20) aus Hungen mit „Die Seelenschlüssel“. Der Karlhans-Frank-Gedächtnis-Preis für Gruppeneinsendungen geht in diesem Jahr an das Buggymnasium in Friedberg für das klassenübergreifende Projekt „Die Sinnestaucher.“

„Kaum eine dieser Geschichten hat ein Happy End in dem Sinne, dass jemand der untergehenden Sonne entgegen reitet“, sagte Nele Pollatschek. „Aber alle haben ein Happy End in dem Sinn, dass den Autoren eine Geschichte gelungen ist. Dafür umarmt euch, schlagt euch selbst auf die Schulter, genießt diesen Abend.“

Ovag-Vorstand Oswin Veith erinnerte in seiner Rede an den 1349 entstandenen Roman „Dekamerone“ von Giovanni Boccaccio, der während der Pest in Florenz entstand, als sich sieben Frauen und drei Männer gewissermaßen in Quarantäne begaben und sich in dieser Zeit gegenseitig Geschichten erzählten. „Ich bezweifle, ob in den vergangenen Wochen und Monaten von Corona viele Menschen zusammengekommen sind, um sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Ihr aber habt geschrieben. Glückwunsch und Dankeschön dafür, dass ihr das für uns getan habt“, sagte er zu den Preisträgern.

Auch Veith hob die facettenreiche Themenauswahl hervor und schilderte das Projekt der Ovag in seiner Gänze: Von der Preisverleihung über den Workshop für die Preisträger im November und die gemeinsame Buchpräsentation im Februar 2021 bis hin zur darauffolgenden Lesetournee durch die Schulen der Wetterau, des Vogelsbergs und des Landkreis Gießens. Er bedauerte, dass man aufgrund der Hygiene-Verordnungen in diesem Jahr mit weniger geladenen Gästen auskommen musste. Würdig und feierlich aber war es allemal. Dazu bei trug auch Nashi Young Cho aus Büdingen mit ihrer Band, die den musikalischen Rahmen gestaltete. Ein Abend also, um mit Nele Pollatschek zu sprechen, der nur Gewinner kannte.