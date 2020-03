Gießener Kreisverwaltung erklärt: Was bedeutet häusliche Quarantäne bei einer Coronavirus-Infektion?

Während Infizierte oder Betroffene in häuslicher Quarantäne sind, gibt es einen regelmäßigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Eine wichtige Frage ist dabei, ob die Personen Fieber haben. Symbolfoto: Sabphoto - stock.adobe.com

Kreis Giessen. 2170 bestätigte Corona-Fälle in Hessen - das war nach Angaben des hessischen Sozialministeriums der Stand am gestrigen Donnerstag um 14 Uhr. 94 davon stammen aus dem Landkreis Gießen. Wer sich infiziert hat und bei wem die Krankheit einen milden Verlauf nimmt, der begibt sich in häusliche Quarantäne. Das Gleiche gilt für Personen, die mit einem Infizierten im näheren Kontakt waren. Dies betrifft zum Beispiel aktuell Mitarbeiter der Langgönser Gemeindeverwaltung (siehe Seite 26). Aber was bedeutet es genau, in häuslicher Quarantäne zu sein? Welche Vorgaben gibt es? Louisa Wehlitz aus der Pressestelle des Landkreises hat die Fragen mit Unterstützung der Experten des Gesundheitsamtes beantwortet.

Welche Personen im Umkreis der Quarantäne-Person (Verdachtsfall oder bestätigter Fall) müssen ebenfalls unter Quarantäne gestellt werden?

Eine Quarantäne wird angeordnet, wenn Personen innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Coronavirus-Risikogebiet waren oder weil sie Kontakt zu einem Erkrankten hatten. Damit gelten diese Personen als ansteckungsverdächtig, ohne selber krank oder krankheitsverdächtig zu sein. Kontaktpersonen unterscheidet das Robert-Koch-Institut (RKI) in drei verschiedenen Kategorien. Das höchste Infektionsrisiko besteht für Personen, die mindestens 15 Minuten im engen, persönlichen Gespräch mit einem Infizierten waren. Dazu gehören auch Lebenspartner und Mitbewohner. Auch wer direkten Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten hatte, zum Beispiel beim Küssen, bei Mund-zu-Mund Beatmung, beim Anhusten oder Anniesen. Ebenfalls zu dieser Kategorie gehört medizinisches Personal mit Kontakt zum bestätigten Covid-19-Fall im Rahmen von Pflege oder medizinischer Untersuchung ohne Schutzausrüstung.

Wie müssen sich Personen in Quarantäne verhalten, die in einem gemeinsamen Haushalt leben (WG, Familie)?

Kontaktpersonen sollten nach Möglichkeit zeitlich und räumlich von anderen Haushaltsmitgliedern getrennt sein. "Zeitliche Trennung" bedeutet zum Beispiel, dass man nicht gemeinsam isst. Die Kontaktperson sollte sich in einem anderen Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhalten. Wohn- und Schlafzimmer sollten gut belüftet werden, Haushaltsgegenstände wie Geschirr oder Wäsche sowie Hygieneartikel sollten nicht mit anderen Familienmitgliedern oder Mitbewohnern geteilt werden und die Wäsche sollte regelmäßig und gründlich gewaschen werden.

Es war vielfach zu lesen, dass nicht das gleiche Badezimmer genutzt werden soll. Nur die Wenigsten dürften zwei Badezimmer haben. Wie soll das dann umgesetzt werden?

Wenn die Möglichkeit besteht, sollte ein eigenes Badezimmer benutzt werden. Wenn die Möglichkeit nicht besteht, muss besonders auf eine zeitliche Aufteilung der Nutzungszeiten und noch verstärkter auf die bekannten Hygieneregeln geachtet werden.

Wie ist bei Personen in Quarantäne die Versorgung mit Lebensmitteln geregelt? Kümmert sich das Gesundheitsamt oder müssen das die Betroffenen regeln?

Sofern nicht Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn helfen können, unterstützt das Gesundheitsamt dabei, individuelle Lösungen zu finden. Alle Kommunen im Landkreis bündeln Unterstützungsangebote und -gesuche.

Dürfen Personen in Quarantäne im Home Office arbeiten?

Ja.

Darf man auf den Balkon/Terrasse oder in den Garten? Ist ein Spaziergang außerhalb des Grundstücks erlaubt?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Eine angeordnete Quarantäne ist immer individuell. Dabei sind verschiedene Punkte zu beachten, unter anderem das häusliche Umfeld. Wohnt eine Person in Quarantäne in einem Mehrfamilienhaus und muss ein von vielen anderen genutztes Treppenhaus nutzen, wird sie vermutlich nicht in den Garten gehen dürfen. Wohnt jemand hingegen allein und kann über eine Terrassentür direkt in den Garten gehen, wird ihm das gegebenenfalls erlaubt sein. Im Zweifel sollten Betroffene sich an das Gesundheitsamt wenden, um sich in Einzelfallfragen individuell beraten zu lassen.

Ist Quarantäne verpflichtend? Welche Folgen drohen bei einer Nicht-Einhaltung?

Die Anordnung einer Quarantäne ist in Deutschland im Infektionsschutzgesetz geregelt. Verstöße gegen eine angeordnete Quarantäne können mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Wie wird die Quarantäne beendet?

Dazu gibt es Entlassbestimmungen des RKI. Im Fall des Coronavirus ist ein zweifacher negativer Test erforderlich.

Entscheidet das zuständige Gesundheitsamt eigenständig über diese Regelungen oder gibt es landesweite Empfehlungen?

Dazu gibt es bundesweite Richtlinien des RKI. Die Entscheidung liegt beim Gesundheitsamt.