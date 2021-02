"Gießener Linke": Erstattung bis zu den Sommerferien

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red/vb). Die Fraktion der "Gießener Linken" unterstützt den Vorschlag, möglichst schnell eine Sitzung des Kreistages als Notausschuss durchzuführen, um vor den Kommunalwahlen rechtssicher darüber zu entscheiden, dass Eltern Beiträge für die nicht in Anspruch genommene Betreuung beim "Pakt für den Nachmittag" zurückerhalten. Ob es dazu kommt, steht noch nicht fest. Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck (SPD) will dazu nächsten Montag mit dem Ältestenrat beraten und dann entscheiden. Die "Gießener Linke" beantragt darüber hinaus, dass diese Erstattung bis zu den Sommerferien gelten soll. In Zeiten der Pandemie müssten Eltern ihre Kinder nicht nachmittags in die Gruppenbetreuung bringen, wenn sie in der Lage seien, die Versorgung selbst zu regeln. "Denn auch für Kinder ist notwendig, unnötige Kontakte, Gruppenaktivitäten und Wege zu meiden. Wir haben größtes Verständnis dafür, wenn Eltern auf den ,Pakt' verzichten", so Stefan Walther. Sie sollten nicht durch Gebühren "bestraft", sondern für ihr verantwortungsbewusstes Handeln belohnt werden.