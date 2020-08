"Gießener Linke" fordert: Mehr Schulbusse einsetzen

Ein Schnappschuss aus einem Schulbus zeigt, dass die Maskenpflicht ernst genommen wird, Abstand kann jedoch kaum jemand halten. Archivfoto: M. Lotz

Kreis Giessen (red). Nach der Beschäftigung mit dem Anzeiger-Artikel "Einatmen, Anhalten, Ausatmen" vom vergangenen Samstag über die Situation im Schulbusverkehr fordert die Kreistagsfraktion der "Gießener Linken" in einer Pressemitteilung die "sofortige Erhöhung der Anzahl der eingesetzten Busse, einschließlich Reisebussen. Gesundheit geht immer vor wirtschaftliche Interessen".

Dass nach Schulbeginn die Busse wieder proppenvoll sind, sei keine Überraschung. "Weder sind die Schülerzahlen innerhalb einiger Monate gesunken, noch hat sich an der Situation des ÖPNV etwas verbessert", merkte Fraktionsvorsitzender Reinhard Hamel an. Nun fühle sich niemand zuständig, der schwarze Peter werde hin und her geschoben, von den Verkehrsunternehmen zum Landkreis und von der zuständigen Dezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) zum Hessischen Landkreistag. "Man will ermitteln, den Bedarf prüfen, auf einheitliche Vorschläge warten und so weiter. Es wird ein offensichtlicher Missstand verwaltet, ohne dass konkret gehandelt wird", kritisierte Hamel. "Wenn es um die Gesundheit von Schülern geht, da duckt sich der Landkreis weg."

Reisebusse, die derzeit massenhaft ungenutzt bei den Busunternehmen herumstehen, könnten ohne weiteres auch für die Schülerbeförderung eingesetzt werden, betonte Kreistagsmitglied Stefan Walther. "Da muss der Landkreis halt mal unbürokratisch und in Eigeninitiative handeln und natürlich auch Geld in die Hand nehmen. Aber beim Lesen des Artikels gewinnt man eher den Eindruck, oberste Priorität sei, dass es nichts kosten darf."

Während in Nordrhein-Westfalen zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung eingesetzt würden, machten es sich die heimischen Verantwortlichen einfach, indem sie das Thema den einzelnen Nutzern des ÖPNV in die Schuhe schöben. Hinweise wie "Masken tragen" änderten nicht das Geringste an den Gefahren in völlig überfüllten Schulbussen. Die "Gießener Linke" fragt sich, was während der Sommerferien unternommen wurde, welche Gespräche zum Beispiel mit Schulleitern geführt wurden, um das Problem anzupacken. Eine Option wären unterschiedliche Anfangszeiten in verschiedenen Schulklassen gewesen.

"Während die Initiative ,Mit dem Fahrrad zur Schule' noch gut und richtig ist, so kann man über den Vorschlag ,Elterntaxi nutzen statt voller Busse' nur den Kopf schütteln", wunderte sich Hamel. Aus ökologischer Sicht sei dieser Vorschlag eine Katastrophe und für viele, vor allem berufstätige, Eltern auch gar nicht umsetzbar.