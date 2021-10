Gießener Nordkreuz: 17-Jähriger kracht mit Auto in Lastwagen

Symbolfoto: dpa

WETTENBERG/GIESSEN - Ein schwer verletzter 17-Jähriger, eine Vollsperrung und ein Schaden im fünfstelligen Bereich: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Donnerstagabend gegen 23.10 Uhr auf der A 480 ereignet hat. Erst am Freitagmorgen war die Fahrbahn wieder frei.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war zum Unfallzeitpunkt der 17-Jährige aus Sinn mit einem blauen Audi auf der A 480 vom Nordkreuz kommend in Richtung Reiskirchen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus der Ukraine. Im Bereich einer Baustelle wurden zwei Spuren auf eine verengt. Das bemerkte der Jugendliche laut Informationen der Polizei wohl zu spät und fuhr - vermutlich mit hoher Geschwindigkeit - auf den vor ihm fahrenden Laster auf. Dabei schob sich der Audi unter den Lkw. Der 17-Jährige verletzte sich schwer und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden liegt bei fast 20.000 Euro. Die anschließenden Aufräumarbeiten waren erst am nächsten Morgen gegen 7.40 Uhr beendet.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 17-Jährige am begleiteten Fahren teilnimmt. Da keine Begleitperson im Audi saß, mussten die Beamten die Führerscheinstelle verständigen und ein Verfahren einleiten.