Gießener Pforte ab Donnerstagabend voll gesperrt

Die Gießener Pforte wird ab Donnerstagabend voll gesperrt.

Kreis Giessen (red). Im Zuge der Bauarbeiten an der Brücke der Autobahn 485 über die Landesstraße 3475 bei Linden (Gewerbegebiet) wird in der aktuell laufenden Bauphase auch die Landesstraße sowie der parallel verlaufende Rad- und Gehweg im Bereich unter der Autobahnbrücke wieder ordnungsgemäß hergestellt. Hierzu werden auch die Fahrbahnoberflächen der Landesstraße und des Radwegs im Bereich unter der Brücke erneuert sowie neue Fahrbahnmarkierungen aufgetragen.

Um auf der Landesstraße die neue Deckschicht einzubauen und im direkten Anschluss die Fahrbahnmarkierungen aufzubringen, muss die L 3475 (Gießener Pforte) im Bereich unter der Autobahnbrücke ein letztes Mal voll gesperrt werden. Diese Vollsperrung ist für den Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 22. Oktober, ab circa 22 Uhr, und Montagmorgen, 26. Oktober, circa 5 Uhr, vorgesehen.

Der Sperrabschnitt liegt zwischen dem Gewerbegebiet (Abzweig Ferniestraße/Max-Eyth-Weg) und der Anschlussstelle Linden in Fahrtrichtung Butzbach. Die Zufahrt zum Pendlerparkplatz an der L 3475 bleibt, wie bei den zurückliegenden Sperrungen, aus Richtung Gießen kommend erreichbar. Umgeleitet wird auf der L 3054 und der K 20 über Kleinlinden und Lützellinden. Für den Verkehr, der von der A 485 aus Fahrtrichtung Norden kommend nach Linden und ins Gewerbegebiet abfahren möchte, wird eine Umleitung auf der A 485 über das Gießener Südkreuz angeboten. Von dort kann die südliche Anschlussstelle Linden erreicht und dort abgefahren werden.

Bis zu diesen abschließenden Arbeiten auf der L 3475 und der Wochenendsperrung muss die derzeit eingerichtete halbseitige Sperrung der L 3475 bestehen bleiben. Diese halbseitige Sperrung ist erforderlich für den Abbau des Baugerüstes unter der Brücke, aber auch während der aktuellen Pflasterarbeiten und Vorarbeiten für den Asphalteinbau auf der Landesstraße.

Die L 3475 (Gießener Pforte) bleibt daher bis zum Donnerstag, 22. Oktober, zwischen dem Gewerbegebiet (Abzweig Ferniestraße/Max-Eyth-Weg) und der Anschlussstelle Linden in Fahrtrichtung Butzbach als Einbahnstraße von Süd nach Nord nur in Fahrtrichtung Gießen befahrbar. Die Gießener Pforte in Fahrtrichtung Linden ist in dieser Zeit gesperrt.