Gießener Reiseunternehmen hilft Kreis aus

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen startet ein Pilotprojekt und arbeitet künftig mit einem externen Dienstleister zusammen, um die Erreichbarkeitszeiten der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes zu erweitern. Ein geschultes Team des Gießener Reiseanbieters Service-Reisen Heyne GmbH & Co. KG übernimmt im Auftrag des Landkreises seit dem 1. Dezember die Betreuung der Corona-Hotline. Diese ist nun unter der Woche von 7 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr erreichbar, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Durch dieses Pilotprojekt können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die zuvor an der Hotline saßen, nun wichtige Aufgaben in der Kontaktnachverfolgung übernehmen", sagt Landrätin Anita Schneider. "Die aktuelle Situation erfordert nach wie vor eine hohe Personalkapazität in der Kontaktnachverfolgung. Wir wollen mit diesem Angebot nicht nur die Erreichbarkeit für Bürgeranfragen verbessern, weshalb wir die Zeiten der Erreichbarkeit verbessert haben, sondern auch unserer Aufgabe nachkommen die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises gut zu informieren", sagt Schneider. "Das wir damit auch Arbeitgeber aus dem Landkreis unterstützen können, die durch die Corona-Pandemie schwer getroffen sind, freut mich ganz besonders".

Bis zu 300 Anrufe täglich

Insgesamt wird Service-Reisen 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Betrieb der Hotline zur Verfügung stellen. Diese werden nach einer umfassenden Schulung durch das Gesundheitsamt täglich durchschnittlich etwa 200 bis 300 Hotline-Anrufe entgegennehmen. Dafür werden sie weiterhin in den Räumen des Reiseanbieters arbeiten können.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen gerne dabei, das Service-Angebot des Gesundheitsamts durch den Betrieb der Hotline zu erweitern. Es ist toll, dass wir als eines der ersten Touristikunternehmen in Deutschland so aktiv im Kampf gegen das Virus unseren Beitrag leisten können", sagt Karl Heyne, Geschäftsführer von Service-Reisen. "Wir sind sehr froh über diese sinnvolle Tätigkeit und, dass damit wenigstens ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder täglich arbeiten kann."

In der Anfangszeit wird eine Ansprechperson des Gesundheitsamts vor Ort sein, um den Betrieb der Hotline zu überwachen und Fragen zu beantworten. Sobald die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstständig an der Hotline arbeiten können, steht diese Ansprechperson des Gesundheitsamtes telefonisch für Fragen zur Verfügung. Vorerst gilt der Vertrag für zwei Monate. Bei Bedarf kann er verlängert werden.

Bürgerinnen und Bürger erreichen die Corona-Hotline des Landkreises unter der Telefonnummer 0641/9390-3560.

Im Landkreis gibt es (Stand 10. Dezember) 1839 aktive Corona-Fälle. Am Vortag lag die Zahl bei 1849. Mittlerweile sind 39 Personen (40) an oder im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Anzahl wurde vom Kreis korrigiert. In stationärer Behandlung sind 69 Kreisbürger (67). Im Detail gibt es folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 24 (295,1), Biebertal 38 (79,6), Buseck 46 (100,9), Fernwald 47 (260,5), Gießen 653 (218,3), Grünberg 87 (293,9), Heuchelheim 56 (243), Hungen 101 (333,4), Langgöns 60 (111,2), Laubach 37 (135,4), Lich 79 (152,2), Linden 165 (282,6), Lollar 92 (271,6), Pohlheim 127 (159,9), Rabenau 17 (99,3), Reiskirchen 68 (361), Staufenberg 52 (188,9), Wettenberg 90 (174,9). Seit dem ersten Fall im Frühjahr gab es 4265 (4153) Corona-Fälle im Landkreis. 2387 Frauen und Männer (2264) gelten als genesen. Die Inzidenz liegt im Kreis bei 210,2 (204,7). Als aktive Fälle sind alle Personen aufgeführt, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben.