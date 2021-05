Gießener spielt Hauptrolle in ARD-Serie

Die ARD-Serie "All you need" erzählt von vier schwulen Männern in Berlin. Dazu zählen der Langzeitstudent und Nachtschwärmer Vince (29), der geheimnisvolle Robbie (27), der erst spät geoutete Familienvater Tom (43) sowie der von dem Gießener Arash Marandi gespielte Webdesigner Levo (34). Was alle vier so unterschiedliche Männer verbindet, ist die Suche nach Liebe und Geborgenheit. Die fünfteilige Dramedy-Serie mit ihren 30-Minuten-Folgen ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen und wird am 16. und 17. Mai auch im Sender One ausgestrahlt. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. (bj)