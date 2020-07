"Golden Oldies meets Gleiberg" - gelungener Auftakt des Kulturprogramms

Die Band "Sinfonie" spielte zum Auftakt von "Golden Oldies meets Gleiberg". Foto: Jachmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KROFDORF-GLEIBERG (ija). Mit Musik, Tanz und Oldtimern sind am Freitagabend auf Burg Gleiberg die 31. Golden Oldies eröffnet worden - Nein, ganz so war es nicht.

Das beliebte Musikfestival, das in diesem Jahr mit neuem Erscheinungsbild und einem modernisierten Konzept an den Start gehen sollte, musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch die Gemeinde, der Gleibergverein und der Kunst- und Kulturkreis Wettenberg wollten das traditionelle Wochenende Ende Juli nicht ungenutzt verstreichen lassen und haben stattdessen ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.

Am Freitagabend lautete das Motto "Golden Oldies meets Gleiberg". Die Bands "Sinfonie" und "The Mono Types" spielten auf, Oldtimer wurden präsentiert und es wurde Rock'n'Roll getanzt. Am Samstag und Sonntag gibt es Kinderprogramm, Kabarett und Konzerte. Kurzentschlossene können an der Tageskasse noch Karten für die Konzerte von "Radio 2020" gemeinsam mit Siobhan Prendergast und Michael Diehl (Samstag ab 15 Uhr) sowie von "Living Room Trio" mit Tess Wiley, Tim Potzas und Dietrich Faber (Sonntag ab 15 Uhr) bekommen. Der Eintritt kostet jeweils 15 Euro.