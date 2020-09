Gotteshaus in Oberkleen wird 250 Jahre alt

250 Jahre Oberkleener Kirche feiern auch die Kinder der Kleebachgrundschule mit einem Luftballonwettbewerb. Foto/Repro: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OBERKLEEN - In Oberkleen gibt es ein historisches Datum zu feiern: Mit dem Neubau des Kirchenschiffs in den Jahren 1768/69 jährt sich in diesem Jahr zum 250. Mal die Weihe der St. Michaelis Kirche am Erntedanksonntag des Jahres 1770. Nach dem man in den Jahren 1766/1767 die alte Pfarrkirche, die sich an der Westseite des Kirchturms befand, abgerissen hatte, wurde in den Jahren 1768/69 das neue Kirchenschiff an die Ostseite des Turms angebaut. In ihrer jetzigen Form präsentiert sich die St. Michaelis Kirche somit seit zwei und einem halben Jahrhundert. Sie ist ein eindrucksvolles und ortsbildprägendes, trutziges Bauwerk.

Feierlichkeiten können aufgrund der Corona-Pandemie nur in eingeschränkter Form stattfinden. So wird am Erntedanksonntag, 4. Oktober, um 10.45 Uhr im Gottesdienst in der St. Michaelis Kirche an das Jubiläum erinnert werden. An Nachmittag dieses Tages können Besucher ab 15 Uhr eine Ausstellung im Kirchturm besichtigen.

Der gebürtige Oberkleener Erwin Glaum hat sich intensiv mit der Geschichte des Gotteshauses beschäftigt. Durch eine Urkunde vom 6. Juni 1347 ist eindeutig belegt, dass schon im Jahre 1347 ein Pfarrer in Oberkleen seinen Dienst versah. Zu dieser Zeit war Oberkleen Mutterkirche für die Filiale Cleeberg. Die Cleeberger gingen damals nach Oberkleen zur Messe und ihre Toten wurden auf dem "Kirchhof" in Oberkleen beerdigt. Man kann davon ausgehen, dass die Herrschaft in Cleeberg ein gewichtiges Wort beim Bau der Kirche in Oberkleen mitzureden und sich sowohl an den Baukosten als auch an deren Unterhaltung zu beteiligen hatte. Auf der anderen Seite hatte die Cleeberger Herrschaft auch das Recht, die Stelle eines Pfarrers in Oberkleen zu besetzen.

Fotos 250 Jahre Oberkleener Kirche feiern auch die Kinder der Kleebachgrundschule mit einem Luftballonwettbewerb. Foto/Repro: Rieger 2

Die genaue Bauzeit des Kirchturms ist nicht bekannt. Ursprünglich wurde er als stark wehrhafter Turm im Osten an die bereits vorhandene "Alte Pfarrkirche" angebaut. Der Turm wurde zwischen 1450 und 1500 in der Mitte des vorhandenen Kirchhofs errichtet. Als Baumaterial diente durchweg der in der Oberkleener Gemarkung reichlich vorkommende Kalkstein.

Die "Alte Pfarrkirche" wurde im Laufe der Zeit baufällig und schließlich 1766/67 abgerissen. Im Gemeindearchiv Oberkleen findet man dazu den folgenden Hinweis: "Beim Bau des neuen Schiffs sind die Toten des Kirchhofs exhumiert und im Schiff in einem Massengrab neben dem jetzigen Altarplatz neu bestattet worden." Beim Einbau einer neuen Heizungsanlage 1954 musste der Fußboden im Altarbereich des Schiffs aufgegraben werden. Dabei stieß man auf die Überreste dieses Massengrabs. Der Neubau des Kirchenschiffs kostete geschätzt circa 4000 Gulden.

Wie sieht es im Innern der St. Michaelis Kirche aus? Der Altar bestand ursprünglich aus einer schwarzen Marmorplatte, auf der zu lesen war: "Seid aber Thäter des Wortes und nicht Hörer allein." Das Kruzifix auf dem Altartisch könnte nach Expertenmeinung ein Relikt aus der "Alten Pfarrkirche" sein.

Die im heutigen Schiff installierte Kanzel hat der Kirchgönser Zimmermeister Euler 1768/69 eingebaut. Die Verzierungen wurden von Konrad Müller aus Oberkleen angebracht.

Die Orgel der Alten Pfarrkirche wurde in das neuerbaute Kirchenschiff wieder eingebaut und erst 1827 für 200 Gulden nach Dutenhofen verkauft, fand Dr. Walter Hilbrands aus Langgöns heraus. In der Orgelbauwerkstatt von Johann Georg Bürgy aus Gießen wurde die heutige Orgel in den Jahren 1830 bis 1834 für 720 Gulden erbaut. Beim Betrachten fällt die vollkommen symmetrische Anordnung aller Bauteile auf. Die Orgel vermittelt den Eindruck der Leichtigkeit. Sie ist heute mit einem Manual, einem Pedal und 12 Registern ausgestattet.

Die hölzerne Empore in der St. Michaelis Kirche zu Oberkleen wurde gleichzeitig mit dem Bau des neuen Kirchenschiffes 1768/69 errichtet. Damit man sie auch von außen erreichen kann, wurde in den Turm eine zweiläufige Eichentreppe eingebaut.

An der dreiseitigen Emporenbrüstung befindet sich eine Gemäldegalerie aus 25 Bildern mit biblischen Motiven von der Schöpfung bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Das jeweilige Bildelement besteht aus dem eigentlichen Gemälde, dem Holzrahmen, der Bildunterschrift und der zum Gemälde gehörenden Bibelstelle. Die Emporenbilder stammen von dem Maler Daniel Hisgen aus Lich, der Bilderzyklen in vielen Kirchen in der Region gestaltet hat.

Das Deckengemälde im Chor zeigt die Himmelfahrt Jesu in bäuerlicher Malerei, es stammt ebenfalls von Daniel Hisgen, der auch die sogenannten Rokaillen, das sind Verzierungen an den vier Ecken der Kirchendecke, gestaltete.

Wer sich näher mit der St. Michaelis Kirche Oberkleen beschäftigen möchte, kann das Kirchenheft in der 3. Auflage bei Dr. Kurt Hanika, Tel.: 06447/6813 oder Hans-Gerhard Stahl, Tel.: 06447/88051 zum Preis von neun Euro erwerben.