Grandioses Panorama am Kloster Wirberg

Fotos: Friese / Zeichnung: Eikenroth

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Saasen. Heute nehmen Sie Katrina Friese und Andreas Eikenroth mit auf eine rund 8,5 Kilometer lange Wanderung von Saasen aus zum schönen ehemaligen Kloster Wirberg mit seinem grandiosen Panorama. Die Strecke lässt sich auch prima per Zug erreichen, da die Wanderung direkt am Saasener Bahnhof losgeht.

Vom Bahnhof aus geht es nach links am Jugendzentrum vorbei zur Bahnhofstraße, diese geht es rechts hoch und wieder nach rechts in die "Müllerecke". Dann nach rechts Richtung Bollnbacher Straße und nach links in die Falterstraße. Am Straßenende nach links und dann gleich rechts weiter auf den Schotterweg, der ins Feld führt. An der T-Kreuzung nach links und nach 50 Metern rechts ab zum Waldrand hin, bald geht es etwas bergan.

An der Kreuzung am Wald wandern wir nach rechts weiter. Bald nimmt der Weg im Wald eine Rechtskurve und an der Gabelung am Wegende geht es dann nach rechts, an Gärten vorbei, Richtung Feld. An der Gabelung links weiter auf dem Asphaltweg hinab und unten links Richtung Bollnbach. Bald wandern wir an den ersten Häusern vorbei und bleiben auf dem Weg geradeaus, der bald als schmaler Pfad zwischen Gärten entlangführt. Dahinter dann nach links weiter und geradeaus aus dem Ort hinaus und hinauf.

Fotos Fotos: Friese / Zeichnung: Eikenroth 4

Bei der Gabelung geht es nach circa 100 Metern rechts auf den Wiesenweg, am Feldrand und Hecken entlang weiter, bis nach kurzer Zeit ein Weg rechts runter durchs Feld führt. Auf dem Asphaltweg circa 30 Meter nach links und dann rechts hoch ins Feld auf den Wiesenweg. An den Bäumen nach rechts weiter und nach gut 100 Metern links den Pfad hinauf. Oben dann rechts weiter und am Ende der Weide nach links, über die Feldwegkreuzung zum Asphaltweg hin. Dort nach links und auch an der Gabelung nach links. Vorbei geht es an einer Bank, von der aus man den grandiosen Ausblick genießen kann, dann weiter bis zur T-Kreuzung, wo der Weg nach rechts zum Kloster hin führt.

Wir gehen an der Kirche vorbei und dahinter links auf den Plattenweg, an der Steinmauer rechts und zu dem etwas versteckt liegenden Wanderpfad, der sich bald steil bergab durch den Wald schlängelt. Unten am Feldweg beim Waldrand geht es nach rechts zum asphaltierten Fuß-/Radweg. Dort nach rechts weiter und nach circa 350 Metern bei den hölzernen Strommasten rechts hoch ins Feld. Am Asphaltweg links, nach circa 200 Metern links auf dem Asphaltweg hinab und nach 100 Metern bei der Kurve rechts auf dem Wiesenweg weiter. Am Schotterweg dann nach rechts und über die Straße nach Bollnbach hinab, der Wirberger Straße um die Linkskurve folgen und weiter geradeaus in die Saasener Straße. Dort wieder nach links durch den schmalen Pfad zwischen den Gärten entlang.

An der folgenden Feldkreuzung geht es weiter geradeaus, auch über die nächste Kreuzung hinweg, auf Saasen zu. Vor den ersten Häusern geht es nach links auf einen Wiesenweg, an der Straße schräg links über den Asphaltplatz und an dessen Ende auf den Weg nach rechts zum Feld hin. Vor der Brücke wandern wir rechts auf dem Wiesenweg am Ufer der Wieseck entlang. An der Straße angelangt, geht es dann nach links zurück zum Bahnhof.