Gravierende Auswirkungen beklagt

Vorsitzender Helmut Nickel (l.) und sein Stellvertreter Werner Müssig (r.) ehrten Rainer Kissel und Thekla Kissel. (Foto: Lind)

KREIS GIESSEN - Von gravierenden Auswirkungen durch die Corona-Pandemie berichtete Vorsitzender Helmut Nickel bei der Mitgliederversammlung der Jägervereinigung Oberhessen. Betroffen waren neben den verschiedenen Ausbildungsterminen auch das traditionelle Sommerfest und die als Ersatz geplante Weihnachtsfeier. Ausfallen mussten die Übungsabende und viele Auftritte der Jagdhornbläser. Auch die Präsentation auf der Hubertusmesse in Alsfeld fand nicht statt. Für das Anfang 2020 noch durchführbare Wolf-Symposium gab es großen Zuspruch.

In Bezug auf jagdpolitische Themen erwähnte Nickel zahlreiche Eingaben, Widersprüche und Stellungnahmen bei verschiedenen Ministerien, Gremien und Verbänden. Angesprochen wurden dabei der Waldumbau, die Problematik die Bleifrei-Munition, die Änderung des Waffengesetzes und die von der Jägervereinigung Oberhessen geforderten vier Veränderungen im Bundesjagdgesetz. Auf Unverständnis stießen die nicht nachvollziehbaren Auflagen, die Teilnehmerzahl bei den systemrelevanten Drückjagden zu reduzieren.

Corona-bedingt konnten nur vier Teilnehmer die Jungjägerausbildung absolvieren. Abschließend verwies Nickel darauf, dass der Verwaltungsaufwand trotz weniger Aktivitäten im Vergleich zu früher deutlich höher gewesen sei.

Als ein „Jahr voller Herausforderungen“ bezeichnete die Obfrau für das Hundewesen, Irina Reh, die unter erschwerten Bedingungen durchgeführte Hundearbeit. Nach der Beendigung der zunächst abgebrochenen Hundeausbildung fanden die Brauchbarkeitsprüfung mit vier Hunden und eine VGP-Prüfung mit einem Teilnehmer statt. Zusätzlich gab es einen Lehrgang an einem Gewässer und die Einarbeitung des Jagdgebrauchshundes in die Fährtenarbeit in Theorie und Praxis mit zehn Teilnehmern.

Am Kassenbericht von Gerhard Weicker hatten die Kassenprüfer nichts auszusetzen. Einstimmig genehmigt wurde der von Nickel vorgelegte Haushaltsvorschlag 2021.

Im Auftrag des Deutschen Jagdverbandes und des Landesjagdverbandes zeichnete Nickel vier Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft oder besondere Verdienste um das Jagdwesen aus. So erhielten Thekla und Rainer Kissel für ihre 40-jährige Zugehörigkeit zum Deutschen Jagdverband die Treuenadel mit Urkunde.

Gründungsmitglied Irina Reh (Grünberg) bekam die Ehrennadel des Deutschen Jagdverbandes in Bronze. Sie wirkte 16 Jahre im Vereinsvorstand als Schriftführerin. Weiterhin ist sie seit 2019 als Obfrau des Hundewesens für die Ausbildung von Jagdhunden verantwortlich.

Jens Anders (Grünberg) wurde mit der Ehrennadel des Landesjagdverbandes in Bronze ausgezeichnet. Als Gründungsmitglied tritt der Hornmeister seit 20 Jahren mit den Jagdhornbläsern auf. Der mehrfache Landesmeister und Gründer der B-Gruppe ist heute im Bläserausschuss für die Organisation von Auftritten verantwortlich. Zudem engagiert er sich im Verein als Hundeführer.

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter Werner Müssig ehrten außerdem Karl-Otto Gerhardt, Rainer Herrmann, Horst Katzmann, Joachim Kein, Rainer Kissel, Stefan Köhler, Peter Leinweiber, Horst Seibert, Gerhard Weicker und Hartmut Peter Rahn für zehn Jahre Treue zur Jägervereinigung.