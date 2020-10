Grünberg im Krieg Ziel von Bombenangriffen

Jetzt teilen:

Grünberg (dge). Zwei Bombenangriffe gab es im Zweiten Weltkrieg auf Grünberg. Lokalhistoriker Horst Jeckel berichtet in seinen Aufzeichnungen von einem ersten Abwurf am 22. Februar 1945. Unter dem Codenamen "Clarion", also Kriegstrompete, hatten die Alliierten bereits im Herbst 1944 die Zerstörung von Verkehrsanlagen in Hitler-Deutschland geplant. Amerikanische und britische Flieger warfen am 22. und 23. Februar 1945 über zahlreichen Städten ihre Bomben ab - so auch über Grünberg. Laut Jeckel sind 18 Geschosse auf den Bereich Grünberg-Nord gefallen. Zwei Menschen kamen ums Leben, außerdem ist vermutlich ein "Hauptmann, der nicht in den Keller gehen wollte", dem Angriff zum Opfer gefallen.

Nur etwa drei Wochen später, am 13. März 1945, wurde die Gallusstadt erneut bombardiert. Dieses Mal mit noch schlimmeren Folgen, 150 Menschen starben an diesem Tag. Vor allem in der Bahnhofstraße und der nördlichen Londorfer Straße war eine Spur der Zerstörung zu verzeichnen. 35 zweimotorige Flugzeuge der 322. Bomber-Group warfen beim ersten Angriff an diesem Tag 239 Bomben über Grünberg ab. Ihr Ziel war der Bahnhof, der als wichtiger Knotenpunkt galt. Nach dem Angriff glich Grünbergs Norden einer Trümmerlandschaft. Kurz darauf kam der zweite Angriff, 236 Bomben fielen dabei aus 43 Flugzeugen vom Himmel. Viele Häuser sind zerstört, zahlreiche Menschen verletzt, andere auf der Suche nach ihren Angehörigen und etliche Todesopfer sind zu beklagen.