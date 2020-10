Grünberger CDU kritisiert "untragbare Zustände"

Für die abgerissene Tür dieses Stromkastens ist ein Ersatz bestellt worden. In der Zwischenzeit soll die Tür zugeklebt werden. Foto: CDU Grünberg

Grünberg (vb/red). "Schockierend und skandalös" - dieses Urteil fällt die Grünberger CDU nach einer Besichtigung des Campingplatzes und listet in einer Pressemitteilung diverse Mängel auf. Kritisiert wird auch, dass die Stadtverwaltung sich nicht mit der Interessengemeinschaft der Camper austauschen wolle. Fachbereichsleiter Edgar Arnold wies die pauschale Kritik zurück. Ein akuter Mangel solle bald behoben werden.

Die CDU kritisiert die "komplett veraltete Elektronik" und dass ungesicherte Stromkabel im Boden steckten. Ein Stromkasten, bei dem die Tür abgebrochen worden ist, werde nicht repariert, obwohl davon eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder ausgehe und jederzeit mit einem Kurzschluss zu rechnen sei. Zum Stromkasten erklärte Arnold, dass sich das Scharnier nicht ersetzen lasse und eine Tür bestellt worden sei. Übergangsweise soll die Tür zugeklebt werden. Er wisse nicht, seit wann der Defekt bestehe. Bei den Stromkabeln könne nichts passieren, weil diese erst stromführend geschaltet würden, wenn die jeweilige Parzelle vermietet sei.

Die CDU hatte der Pressemitteilung ein Foto der Tischtennisplatte beigefügt, die offenbar durch das Unterlegen eines Steins begradigt werden musste. Dieser Mangel war Arnold nicht bekannt, doch der Mitarbeiter auf dem Platz könne dies sicher beheben.

In der Pressemitteilung wird darauf verwiesen, dass sich die Mängelliste "endlos" fortsetzen lasse. So sei das "bereits verfallene" Duschhaus nicht barrierefrei. Wenn ein Camper seine Chemietoilette im Duschhaus entleere, sei dies wegen des Gestanks für einen längeren Zeitraum nicht zu betreten. Arnold räumte dieses Problem ein, verwies aber darauf, dass das Duschhaus mehrfach am Tag gelüftet und gereinigt werde. Aktuell werde geprüft, was eine außenliegende Entsorgungsstelle für die Campingtoiletten kosten würde und wie dies technisch umgesetzt werden könne.

Die CDU kritisiert "diese untragbaren Zustände". Es sei ein Skandal, dass im Grünberger Rathaus keinerlei Interesse an der Weiterentwicklung des Campingplatzes bestehe, obwohl dieser für den Tourismus essenziell sei. Der Platz müsse wieder "ein Aushängeschild" für die Stadt werden und dabei müssten die Camper miteinbezogen werden. Doch diese würden stattdessen "im Stich gelassen", so die CDU. Dabei gebe es Ideen bezüglich Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie ein modernes Duschhaus.

Laut Arnold hat Bürgermeister Frank Ide (FW), der aktuell im Urlaub ist, keinen Bedarf für ein Gespräch mit der Interessengemeinschaft gesehen. Mängel sollten weiter an die Verwaltung gemeldet werden. Regelmäßig alle vier bis sechs Wochen gebe es Sprechstunden auf dem Platz. In der Zwischenzeit könnten Probleme auch bei der Rezeption gemeldet werden. "Es stehen genügend Ansprechpartner zur Verfügung", betonte Arnold abschließend.