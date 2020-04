Grünberger läuft Marathon für einen guten Zweck

Tom Stein absolvierte den Marathon für einen guten Zweck. Foto: Schepp

Grünberg (epp). Der Grünberger Tom Stein läuft seit vielen Jahren Marathon. So wollte er aktuell auch in Hamburg an den Start gehen. Aus bekannten Gründen konnte dieser aber nicht stattfinden. Daher entschloss Tom Stein sich, diesen Wettbewerb zu Hause in Grünberg zu absolvieren. Und da er seit etwa zwei Jahren für die Station Peiper des Gießener Uniklinikums ehrenamtlich tätig ist, wollte er für einen guten Zweck laufen. Er sprach zahlreiche Firmen an, um Geld zu sammeln für die Kinder, die derzeit ihre Station nicht verlassen dürfen und nur von einem Elternteil besucht werden können. Tablets sollen her, um den Kontakt zur Außenwelt aufrechtzuerhalten. Dies scheint ihm eindrucksvoll zu gelingen.

Der Aktion folgten nicht nur Geschäftsleute, auch viele Privatpersonen spendeten teils großzügig.

Es kann weiterhin gespendet werden mit Paypal: https://paypal.me/pools/c/8ohX3wRfFO

Seine Lebensgefährtin, die als einzige an der Strecke sein durfte, kümmerte sich um die Verpflegung des Athleten. Auch für laute Musik war gesorgt und die Firma Getränke Riedmann stellte ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung. Die Kameraden von der Feuerwehr Grünberg - Tom Stein ist Aktiver - kamen mit gebotenem Abstand an die Strecke. Angemessen mit Blaulicht und Martinshorn. Auch Grünbergs Bürgermeister Frank Ide ließ es sich nicht nehmen, den Läufer anzufeuern.

Der Hessische Rundfunk fand die Geschichte ebenfalls erwähnenswert und berichtete im Rahmen der "Hessenschau".