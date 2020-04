Grünberger leitet Schulzentrum im Westjordanland

Der Grünberger Matthias Wolf ist Direktor der deutschen Auslandsschule "Talitha Kumi" im israelisch besetzten Westjordanland. Foto: Matthias Wolf

GRÜNBERG (rl). Seit Sommer 2018 leitet der Grünberger Studiendirektor Matthias Wolf das Schulzentrum "Talitha Kumi" in Beit Jala im israelisch besetzten Westjordanland. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Schule, das Internat, eine angeschlossene Hotelfachschule und auch der Kindergarten mit zusammen 950 Kindern und Jugendlichen vorübergehend geschlossen werden. Wie auch in Deutschland so werden die palästinensischen Schüler derzeit online beschult, berichtete Wolf während eines Heimatbesuchs in Grünberg.

"Talitha Kumi" ist aramäisch und gilt als ein Zitat von Jesus Christus. Der Begriff bedeutet: "Mädchen, steh auf!" (Markusevangelium Kapitel 5, Vers 41). Die Gründung der Einrichtung reicht bis 1851 zurück, als drei Diakonissen in Jerusalem ein Kinderheim für arabische Mädchen eröffneten. Seit 1975 wird die Schule vom Berliner Missionswerk geführt. Das Schulzentrum bietet palästinensischen Mädchen und Jungen in einem konfliktgeladenen Umfeld einen Platz, an dem sie sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können. 2017 wurde es als "Exzellente Deutsche Auslandsschule" zertifiziert.

Der 57-jährige Wolf leitete von 2005 bis 2011 die Christliche Deutsche Schule in Chiang Mai/Thailand. Vorher und auch danach war er bis Sommer 2018 an der Weidigschule in Butzbach als Lehrer tätig.

Die Situation für die Bevölkerung ist derzeit nicht einfach. Sowohl in Israel als auch in den palästinensischen Gebieten gilt eine Ausgangssperre. Die palästinensischen Autonomiebehörden haben einen 30-tägigen Notstand ausgerufen, durch den das öffentliche Leben in der Westbank weitestgehend zum Erliegen gekommen ist. "Überall sind Straßensperren aufgestellt", erläuterte der Grünberger.

Einreiseverbot

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die palästinensische Autonomiebehörde die Stadt Bethlehem abgeriegelt. Allen Israelis und Palästinensern sei es nun verboten, die Stadt zu betreten oder zu verlassen. Israel lässt zudem Ausländer nicht mehr ins Land. Zunächst gab es die Vorgabe, dass sich diese nach der Ankunft in eine 14-tägige Quarantäne begeben mussten. Inzwischen gilt ein generelles Einreiseverbot für Ausländer.

Mit 120 Mitarbeitern ist "Talitha Kumi" der größte deutsche Arbeitgeber der Westbank. Aber die 65 Lehrer sind nun voneinander getrennt. Zehn Lehrer stammen aus Deutschland, einige sind derzeit zu Hause, andere in Jerusalem. Aber auch die palästinensischen Lehrkräfte können wegen der Ausgangssperre nicht in die Schule.

Binnen weniger Tage wurde eine Schulplattform aus dem Boden gestampft. Zudem gibt es Zusammenkünfte von Schülern über das Konferenzsystem Zoom. Das Gästehaus befürchte enorme finanzielle Einbußen, teilte das Berliner Missionswerk mit, das Träger der Einrichtungen ist. Durch die Ausrufung des Notstandes in Palästina sei der Schulcampus "Talitha Kumi" besonders hart getroffen, sagte der Direktor des Missionswerkes, Christoph Theilemann. Auch wenn die Anlage geschlossen ist, so müssten die Gehälter weiter gezahlt werden. ",Talitha Kumi' braucht dringend finanzielle Hilfe", sagte Theilemann. Aktuell helfen dort das Auswärtige Amt und auch das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt".

Eigentlich wollte Wolfs Ehefrau Elvira mit den Kindern Valerie (19) und Christopher (16) den Vater in Israel besuchen, um gemeinsam die Ferien zu verbringen und im Heiligen Land Urlaub zu machen. Weil dies nicht geht, ist Wolf nach Deutschland zurückgekehrt. Allerdings gab es keinen Direktflug von Tel Aviv nach Frankfurt. Der Grünberger musste einen Umweg über Minsk (Weißrussland) und Berlin in Kauf nehmen. Die Reise von Israel nach Deutschland nimmt normalerweise drei Stunden und 45 Minuten in Anspruch. Diesmal war Wolf 25 Stunden unterwegs.