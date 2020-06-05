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Freitag, 05.06.2020 - 18:00
3 min

Grünberger Matthias Frank ist YouTuber

Matthias Frank hat bereits über 400 Videos auf YouTube eingestellt. Irgendwann will der 19-jährige Grünberger sein Hobby zum Beruf machen.

Von Petra Zielinski
Matthias Frank träumt davon, sein Hobby eines Tages zum Beruf zu machen. Seit 2016 hat er einen Kanal bei YouTube. Foto: Frank

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Fotos
Matthias Frank träumt davon, sein Hobby eines Tages zum Beruf zu machen. Seit 2016 hat er einen Kanal bei YouTube. Foto: Frank

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Matthias Frank träumt davon, sein Hobby eines Tages zum Beruf zu machen. Seit 2016 hat er einen Kanal bei YouTube. Foto: Frank

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