Grünbergs Ehrenbürgermeister Siegbert Damaschke feiert heute 80. Geburtstag

Siegbert Damaschke: Ein echtes kreispolitisches Urgestein. Foto: Schuette

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRÜNBERG - Kennzeichnend für den politischen Führungsstil des langjährigen Grünberger Bürgermeisters und jetzigen Ehrenbürgermeisters Siegbert Damaschke, der heute 80. Geburtstag feiert, war seine immerwährende Wissbegier. Diese ruhte nicht eher, bis er alles für ihn Wichtige erfahren hatte. Seinen Standpunkt hat er nach eigenem Bekunden im Stile eines "sturen Ostpreußen" verfochten und sah sich dabei immer in der Pflicht, mit dem Dienst am Staat in verschiedenen Funktionen das Wählervotum zu respektieren und die Selbstverwaltung zu stärken. In Rhein (Masuren) im Jahr 1941 im Sternzeichen der Zwillinge geboren, studierte der Jubilar in Gießen und Hamburg Pädagogik und war ab 1965 bis 1980 als Realschullehrer tätig.

In diesem Jahr wurde er zum Grünberger Bürgermeister gewählt und behielt dieses Amt bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2004 inne.

Er trat 1965 in die CDU ein, nachdem er bereits acht Jahre Mitglied der Jungen Union war. 1968 zog er erstmals für die CDU ins Grünberger Stadtparlament ein. Bald bekleidete er das Amt des Ersten Stadtrats, wurde 1980 zum Bürgermeister gewählt und nahm diese Position über 24 Jahre bis zum Jahr 2004 ein.

Politisches Stehvermögen

Er organisierte nach der Übernahme des Bürgermeisteramts in kürzester Zeit den 20. Hessentag und bewies als Vater von zwei Kindern sein politisches Stehvermögen 1991, als er trotz rot-grüner Mehrheit im Grünberger Stadtparlament erneut als Bürgermeister gewählt wurde. Auch für eine weitere Überraschung war er gut, als er zwölf Jahre nach seiner Verabschiedung für eine Wahlperiode wieder dem Stadtparlament angehörte.

Dem Kreistag gehörte Damaschke über 40 Jahre noch bis 2011 an und erhielt zu seinem Abschied als kreispolitisches Urgestein mit der "Dino-Trophäe" ein Unikat, das ihm so schnell keiner streitig machen wird. Auch im Gießener Kreistag war er mit seinen Ecken und Kanten ein unbequemer Gegenredner, ohne den vielleicht das Salz in der Suppe gefehlt habe, wie dort bei seiner Verabschiedung angemerkt wurde.

So ist es bei all seiner Beharrlichkeit nicht verwunderlich, dass in seiner Zeit als Bürgermeister in Grünberg viel angestoßen und viele Millionen investiert wurden. Dazu gehörte unter anderem der Ausbau der Infrastruktur in einer großen Flächengemeinde, die Erstellung des Gewerbegebietes, Altstadtsanierung, Abwasserklärung, die Schaffung von Kindergartenplätzen und die Einführung der Stadtbuslinie. Es dauerte knapp 40 Jahre, bis in "seinem Grimmich" ein neues Stadtbild entstand.

Doch bei allen Investitionen hat der Jubilar darauf geachtet, dass die städtischen Finanzen geordnet blieben. Schritt für Schritt wurde von 1968 bis 2007 die erhaltenswerten mittelalterlichen Fachwerkbauten und der historische Marktplatz, die Infrastruktur und die Grünflächen saniert. Auch das Freibad erhielt auf seine Initiative hin bei der Sanierung 1982 ein Edelstahlbecken, was damals nicht Standard war. Einst als graue Maus verschrien, präsentiert sich die Stadt heute als Kleinod für Touristen und Geschichtsinteressierte. Hier hat sich der Ehrenbürgermeister mit seinem gewünschten Turm am Museum im Spital ein Denkmal gesetzt und wirkt heute noch mit viel Sachverstand aktiv im Vorstand des Freundeskreises Museum Grünberg (FMG) mit, zu dessen Mitbegründern er zählt.

Zweifacher Ehrenbürger

Kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands initiierte er 1991 als eine der ersten Gemeinden im Landkreis Gießen die Städtepartnerschaft mit dem polnischen Mragowo. Diese Stadt, die damals noch Sensburg hieß, liegt ganz in der Nähe seines Geburtsortes Rhein, wo er seine ersten Kinderjahre verbrachte. Als Fraktionsvorsitzender hat er auch an der ersten Reise in die ebenfalls von ihm initiierte Partnerschaft mit der französischen Stadt Condom teilgenommen, die im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann. In beiden Städten ist er Ehrenbürger.

Unvollständig wird wohl die Aufzählung seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten auf Landes- und Bundesebene sein. Neben seinem Engagement als Kommunalpolitiker war Damaschke unter anderem von 1989 bis 2004 Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Energie des Hessischen Städtetages, von 1993 bis 2003 Mitglied des Hauptausschusses desselben Gremiums sowie von 1989 bis 1994 Mitglied im Hauptausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Während und nach seiner Amtszeit hat sich der Jubilar um die Förderung des Sparkassenwesens verdient gemacht. Als langjähriger Vorsitzender des Verwaltungsrats und des Stiftungskuratoriums der Sparkasse Grünberg hat er sich erfolgreich für die Selbstständigkeit dieses Kreditinstitutes eingesetzt. Von 1995 bis 2006 gehörte er dem Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Gießen an. Sein vielfältiges Engagement schlug sich 2007 in der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und 2008 in der Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette nieder. Jetzt kann sich der Jubilar seinem Hobby, der Fotografie, verstärkt widmen, ist oft im Grünberger Freibad anzutreffen, in dem er als begeisterter Schwimmer seine Bahnen zieht und unternimmt gerne mit seiner Lebensgefährtin Spaziergänge und Ausflüge.