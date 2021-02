Grundlegende Modernisierung der Vogelsbergbahn gefordert

Der Fahrgastverband "Pro Bahn & Bus" sieht gewaltigen Modernisierungsbedarf auf der Vogelsbergbahn zwischen Gießen und Fulda. Foto: "Pro Bahn & Bus"

KREIS GIESSEN - Auf der Vogelsbergbahn, die zwischen Gießen und Fulda unterwegs ist, hat es nach Ansicht des Fahrgastverbandes "Pro Bahn & Bus" zum Fahrplanwechsel zwar Verbesserungen gegeben, allerdings würden auch Schwachstellen deutlich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) habe das Zugangebot auf der Vogelsbergbahn zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 ausgeweitet. Darüber freut sich der Landesverband von "Pro Bahn & Bus". Er sieht darin einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raums. Schon in den vergangenen Jahren sei das Angebot erweitert worden, etwa im Verkehr am späten Abend.

Allerdings lasse der erweiterte Fahrplan auch die Schwachstellen der 106 Kilometer langen ÖPNV-Lebensader deutlich werden. Die Ehrenamtlichen des in Lauterbach ansässigen Vereins attestieren der Strecke einen niedrigen Ausbauzustand "vielfach auf dem Niveau der 1950er Jahre". Beklagt werden der fehlende Bau von Stationen in wachsenden Siedlungsgebieten und ein "manchmal abschreckendes Erscheinungsbild der Stationen".

Die Signaltechnik der Vogelsbergbahn stamme bis auf wenige Ausnahmen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. "Sie ist robust und zuverlässig, aber auch langsam. Zugbegegnungen dauern ungefähr doppelt so lang wie bei aktueller elektronischer Technik", heißt es in der Mitteilung.

Besonders in den 90er Jahren seien unter dem Spardiktat der damaligen Bahnreform Kreuzungsstellen abgebaut worden. Die Wiedereinführung schneller Regionalexpresszüge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Regionalbahnen mit Halt an allen Stationen mindestens im Stundentakt scheitere derzeit am niedrigen Ausbauzustand, so "Pro Bahn & Bus" mit verweis auf eine kürzlich abgeschlossene Studie.

Schlimmer noch: Um ein dichteres Angebot mit akzeptablen Fahrzeiten wenigstens für die größeren Orte zu schaffen, wurden nach der Jahrtausendwende kleine Stationen geschlossen. Andere Orte hätten nie einen Halt bekommen, obwohl Fahrgäste vorhanden sind. Als Beispiel wird Lindenstruth genannt, wo der Ortsbeirat regelmäßig eine bessere Verkehrsbedienung fordert. "Lindenstruth ist

eines von mehreren Dörfern, an denen die Vogelsbergbahn in Sichtweite zahlreicher potenzieller Fahrgäste vorbeifährt", betont "Pro Bahn & Bus".

Ausgerechnet im Abschnitt zwischen Gießen und Mücke, an dem der RMV mit einigem finanziellen Aufwand einen ungefähren Halbstundentakt zu den Spitzenzeiten einrichtet, fehle es an Haltstationen. Würden sie existieren, könnten viel mehr Menschen vom Zusatzangebot profitieren. Bauen könne man die Stationen aber erst nach der Modernisierung der Technik, denn die heute zu langen Aufenthaltszeiten auf den Begegnungsstationen zehrten die Zeitreserven auf, die für neue Halte benötigt werden.

"Fast nichts umgesetzt"

In einer RMV-Pressemitteilung vom 17. März 1999 anlässlich der Einweihung der P&R-Station am Bahnhof Mücke sei der Umbau der Vogelsbergbahn zu der "technisch modernsten Regionalstrecke im deutschen Eisenbahnnetz" angekündigt worden. Von diesem Plan wurde aus Sicht des Fahrgastverbandes "fast nichts umgesetzt". Die Vogelsbergbahn sei in Hessen ein Schlusslicht unter den Regionallinien abseits der Ballungsräume. Vergleichbare Strecken wie die Odenwaldbahn oder die Bahnen von Kassel oder Marburg nach Korbach und Willingen seien durchgreifend modernisiert worden.

Auch die erneute Ausschreibung der Zugleistungen werde voraussichtlich keinen Qualitätssprung für die Vogelsbergbahn bedeuten. Modernisierte Altfahrzeuge seien zugelassen, wodurch der weitere Einsatz der vielfach zu kleinen und wenig komfortablen Dieseltriebwagen vom Typ LINT der Hessischen Landesbahn bis 2038 wahrscheinlich werde. Vorgaben für einen Einstieg in klimafreundlichere Antriebsarten gebe es nicht.

"Pro Bahn & Bus" appelliert an das Land, den Ausbau der Vogelsbergbahn zur Landessache zu machen. Die kommunale Arbeitsgemeinschaft Vogelsbergbahn habe nur wenig bewegen können. Nötig seien eine Modernisierung der Signaltechnik, die Errichtung neuer Stationen sowie die Einführung eines Regionalexpresssystems ähnlich wie auf der Lahntalbahn.