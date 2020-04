Grundschulleiter im Landkreis Gießen von Urteil kalt erwischt

Der Schulunterricht beginnt in Hessen ab dem 27. April schrittweise für folgende Schülerinnen und Schüler:

. Für den Abschlussjahrgang an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

. Für die neunte Jahrgangsstufe der Hauptschulen und die zehnte Jahrgangsstufe an Realschulen, Hauptschulen, Mittelstufenschulen und kooperativen Gesamtschulen sowie der integrierten Gesamtschulen, wenn sie im Schuljahr 2019/2020 an den Abschlussprüfungen zum Erwerb des Hauptschulabschlusses oder des mittleren Abschlusses teilnehmen

. Für das zweite Halbjahr der Qualifikationsphase (Q2) der gymnasialen Oberstufe, der Abendgymnasien, des Hessenkollegs und der beruflichen Gymnasien.

. Für die Abschlussjahrgänge der Abendrealschulen und Abendhauptschulen.

. Für die zwölfte Jahrgangsstufe der Fachoberschulen und Höheren Berufsfachschulen.

. Für die Abschlussklassen an den Fachschulen im letzten Ausbildungsjahr an den Berufsschulen sowie im letzten Ausbildungsjahr an den Schulen für Gesundheitsberufe.

Anderweitige Regelungen:

. An Schulen für Kranke entscheidet die Leitung nach Absprache mit dem Klinikpersonal und nach Anhörung der Eltern.

. Schüler, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben.