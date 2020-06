Grüne fordern: Mehr Bürgerbeteiligung in Lich

Die Auseinandersetzungen um das Logistikzentrum auf der "Langsdorfer Höhe" waren Anlass für die Licher Grünen, ein Bürgerbeteiligungskonzept zu erarbeiten. Archivfoto: BfL

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LICH (kjg). Der Bau des Logistikzentrums auf der "Langsdorfer Höhe" hat in Lich für massive Verwerfungen gesorgt. Auch wenn das Stadtparlament alle notwendigen Beschlüsse gefasst hat, versuchen die Gegner derzeit, das Vorhaben vor Gericht zu stoppen. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen haben die Grünen ein Bürgerbeteiligungskonzept erstellt, das Ursula Limberger, Dr. Thomas Krauskopf, Katharina Winter, Michael Pieck, Armin Neumann und Dr. Cornelia Wagner bei einem Pressegespräch im Biergartens der Licher Kinokneipe "Statt Gießen" vorstellten.

Fraktionsvorsitzender Pieck sieht das Miteinander in Lich gefährdet. Die Markenwerte der Stadt, das gesellschaftliche und parteiübergreifende Miteinander und das Erscheinungsbild als historische Fachwerkstadt, seien durch den Bau des Logistikzentrums schwer geschädigt.

Neumann ergänzte, die "Langsdorfer Höhe" habe die Bürgerschaft gespalten, weil sie sich nicht mitgenommen gefühlt habe. Für die Bürger forderte er nicht nur Information, Transparenz und Beteiligung, sondern auch verständliche Aussagen im "Licher Wochenblatt", das Öffentlichmachen der Unterlagen der Parlamentarier und regelmäßige Bürgerversammlungen, wie sie die Hessische Gemeindeordnung (HGO) vorschreibt. Die Politik müsse die Prozesse transparenter machen, damit sich die Bürger ihre eigene Meinung bilden können.

HINTERGRUND Paragraf 8a der Hessischen Gemeindeordnung besagt unter anderem: "Zur Unterrichtung der Bürger über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde soll mindestens einmal im Jahr eine Bürgerversammlung abgehalten werden. In größeren Gemeinden können Bürgerversammlungen auf Teile des Gemeindegebiets beschränkt werden."

Die Aussage gegenüber den Bürgern, dass diese sich früher informieren und melden hätten müssen, sieht Winter bei einer so wegweisenden Entscheidung, die die Stadt in den nächsten Jahren verändern werde, als wenig hilfreich an. Der Bürger müsse aus den Informationen der Politik erkennen, dass Handeln notwendig sei, meinte sie.

Nach Wahl umsetzen

"Wir wollen die Bürger der Stadt Lich mehr in politische Entscheidungen mit einbeziehen", erklärte Pieck. Deshalb fordere man "Information - Transparenz - Beteiligung". "Alle sprechen zwar von einer besseren Bürgerbeteiligung, aber nur wir als Grüne legen als einzige Partei und Fraktion ein Konzept vor, wie wir uns eine parlamentarisch gesicherte Bürgerbeteiligung in Lich vorstellen. Dieses Konzept wollen wir nach der Kommunalwahl 2021 umsetzen", so der Fraktionsvorsitzende.

Zu dem Bürgerbeteiligungskonzept gehören Bürgerversammlungen einmal im Quartal und vor Bebauungsplanverfahren, regelmäßige Fragestunden in Ausschuss- und Stadtverordnetensitzungen, die Veröffentlichung von Sitzungsunterlagen auf der Homepage, amtliche Veröffentlichungen in allgemeinverständlicher Sprache, Erklärungen der politischen Prozesse auf der Homepage, Bürgerentscheide bei wichtigen Themen und die Weiterentwicklung des Leitbildprozesses der Stadt.

Es gehe um das Vertrauen zwischen Wählern und Gewählten, das wieder wachsen soll, betonen die Grünen in ihrem Konzept. Auch für sich legen sie diesen Maßstab an und sagen: "Für uns Grüne bedeutet dies, dass wir auch unsere Partei- und Fraktionsarbeit an den Maßstäben der Information, Beteiligung und Transparenz messen lassen möchten. Wir werden die Licher Themen den Bürgern auf vielfältige Art und Weise in verständlicher Sprache näher bringen."

Als Beispiel für ein gutes Zusammenwirken zwischen Bürgern und Politik nannte Pieck den Bürgerpark. Neumann verwies auf die Wechselwirkung, wenn Bürger merkten, dass Parlamentarier das aufnehme, was der Bürger artikuliere, und sich entsprechend engagieren. "Wir wollen es anpacken, keine Gutachter und Experten befragen, weil wir eine Chance für Lich sehen, Politik für die Bürger umzusetzen", erklärte der Fraktionsvorsitzende. Neue wichtige Themen wie die Haushaltssperre oder die Kürzung der freiwilligen Leistungen stünden bereits auf der Agenda.