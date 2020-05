Grüne freuen sich über Neustart in den Kindergärten

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Sehr erleichtert“ sind die Grünen im Kreistag, dass ab 2. Juni nach der schrittweisen Öffnung der Schulen auch für die Kleinen wieder Spielen mit den Kita-Freunden möglich ist. „Damit ist auch unser Frühwarnsystem zum Schutz der Kinder und zur Unterstützung der Familien wieder aktiv“, erklärte Christian Zuckermann, Fraktionsvorsitzender der Grünen, in einer Pressemitteilung.

Er bedauert, dass sich die Notfallbetreuung in erster Linie an den Notwendigkeiten der Eltern in systemrelevanten Berufen und weniger an den Bedürfnissen aller Familien und Kinder orientieren musste. Immerhin sei es in Hessen im Unterschied zu anderen Bundesländern möglich gewesen, dass auch Kinder von Alleinerziehenden dort angemeldet werden konnten.

Um so wichtiger sei es, unter veränderten Bedingungen allen Kindern einen möglichst guten Neustart zu ermöglichen. Die Kinder müssten sich in die neuen Regeln, Abläufe und Strukturen eingewöhnen – auch das braucht Zeit und Geduld. „Wir wissen, welche Belastungen die Familien in den vergangenen Wochen tragen mussten. Jetzt ist erneut richtig deutlich geworden, welch große Rolle die Kitas im Leben der Kinder und der Familien spielen – für die Berufstätigkeit der Eltern, für die Förderung der Kinder, für die Unterstützung der Familien“, unterstrich Hiltrud Hofmann, Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Die Grünen wünschen sich, dass dieses Bewusstsein auch zu einer größeren Anerkennung der Erzieher und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Kitas führen werde.