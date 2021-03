Grüne im Landkreis Gießen klare Wahlgewinner

Volle Wahlurnen und viele Stimmzettel zum Auszählen - so sah es nicht nur in der TV-Halle in Großen-Linden aus. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Die CDU war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe knapp die stärkste Fraktion, aber die großen Gewinner bei der Wahl des Kreistages sind die Grünen. Sie haben ihr Ergebnis mehr als verdoppelt und haben die bisherigen Koalitionspartner SPD und Freie Wähler hinter sich gelassen. Während die FW stabil sind, büßte die SPD acht Prozent ein.

Demnach könnte die Koalition weitere fünf Jahre regieren, wenn es alle drei Partner so wollen. Zumindest wäre ihre Mehrheit größer. Statt bisher 41 kämen die drei Partner nun auf 43 Sitze. Aber das sind eben nur die Trendergebnisse, also jene Stimmen, bei denen der Wähler eine Liste angekreuzt hat. Denn nur diese Stimmzettel sind am Sonntagabend ausgezählt worden. Stimmzettel, auf denen kumuliert und panaschiert wurde, werden erst heute und vermutlich auch morgen ausgezählt.

Weitere Gewinner waren nach dem jetzigen Stand nur die "Gießener Linken", denn neben SPD und CDU, die Stimmen einbüßten, sind die Freien Wähler und die FDP mehr oder weniger unverändert. Für die Neulinge "Die Partei" und "Volt" reichte es zu jeweils einem Sitz. Sie dürften für die Mehrheitsbildung keine Rolle spielen. Deutlich bemerkenswerter als die Ergebnisse des Kreistags sind die Zahlen aus den Kommunen. Als erstes sind die "Bürger für Rabenau" um den früheren FW-Bürgermeisterkandidaten Christoph Nachtigall zu erwähnen, die erstmals antraten, und fast 43 Prozent holten und somit stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung wurden.

In Lich waren es die "Bürger für ein lebenswertes Lich" (BfL) - hervorgegangen aus dem Protest gegen das Logistikzentrum auf der "Langsdorfer Höhe" -, die mit knapp 27 Prozent ebenfalls die stärkste Fraktion wurden.

Die dritte neue Bürgerliste ging in Hungen an den Start. "Pro Hungen" schaffte es auf 20 Prozent. Ihren Ursprung hat die Bürgerliste in dem Protest gegen die Straßenbeiträge, die schließlich abgeschafft wurden. In diesen drei Kommunen haben die Wähler offenkundig eine Alternative zu den etablierten Parteien gesucht und gefunden.

Die Grünen haben ihren Erfolg im ganzen Landkreis eingefahren. In Grünberg waren es acht Prozent, in Laubach über sieben, in Lich über neun, in Buseck fast 13, in Reiskirchen fast acht, in Fernwald rund zwölf. Die Liste ließe sich immer weiter fortsetzen. In Buseck legten die Grünen übrigens so viel zu wie die SPD verlor.

Die Verlierer sind an vielen Stellen zu finden. In Pohlheim büßte die CDU immerhin 13 Prozent ein und die SPD wurde stärkste Kraft. Vielleicht eine Folge der Bürgermeisterwahl. Auch in Linden, einer weiteren CDU-Hochburg, gab es ein Minus von acht Prozent. Aus den drei Südkreis-Kommunen lagen bis zum Redaktionsschluss noch keine endgültigen Trendergebnisse vor.

Auch im Westen gab es teils massive Bewegungen. In Wettenberg kam die SPD auf knapp 32 Prozent, ein Minus von 13. In Biebertal büßten die Freien Wähler, die 2016 die großen Gewinner waren, zehn Prozent ein.

Die Wahlbeteiligung beim Kreistag lag bei Redaktionsschluss bei knapp 45 Prozent.