Grüne solidarisieren sich mit A 49-Gegnern

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisvorstand der Grünen im Landkreis Gießen solidarisiert sich mit den Gegnern des Ausbaus der Autobahn 49 und hat beschlossen, den „Dannenröder Appell“ zu unterzeichnen. Bei dem Ausbau geht es um den letzten Abschnitt zwischen Stadtallendorf Nord und der A 5. Da im Dannenröder Forst zwischen Stadtallendorf und Homberg/Ohm rund 100 Hektar gerodet werden sollen, ist der Wald seit Oktober 2019 von Aktivisten besetzt.

Kreisvorstandsmitglied Christian Zuckermann erklärte in einer Pressemitteilung: „Der Bau der A 49 ist verkehrs- und umweltpolitisch falsch. Er läuft der notwendigen Verkehrswende zuwider, zerschneidet wertvolle Naturräume und beeinträchtigt diese nachhaltig. Die Eingriffe beeinträchtigen gravierend die regionale Trinkwassergewinnung, was letztlich die Kunden der kommunalen Wasserwerke auch in unserer Region bezahlen sollen. Darüber hinaus verursacht bereits der Bau einer solchen Autobahn enorme CO2-Emissionen und passt angesichts der Klimakrise nicht mehr in die Zeit.“ Die Grünen seien seit 40 Jahren als einzige Partei in Hessen gegen die A 49.

Man nehme zur Kenntnis, dass das Baurecht mehrfach höchstrichterlich bestätigt wurde. Der Bundestag hat den Ausbau beschlossen und das benötigte Geld im Bundeshaushalt bereitgestellt. Die Bundesregierung hat die bundeseigene Gesellschaft Deges beauftragt, den Bau zu organisieren. Diese hat nach dem jüngsten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Baufirma Strabag mit dem Weiterbau beauftragt. Dieser Vertrag tritt am 1. September in Kraft. Darauf hätten die Grünen und auch das Land keinen Einfluss.

Das Baurecht in Form eines Planfeststellungsbeschlusses sei 2012 unter problematischen Umständen unter dem FDP-Verkehrsminister Dieter Posch geschaffen worden. Es liege nicht in der Macht des hessischen Verkehrsministers, das Baurecht mit legalen Mitteln aufzuheben. Die Kreis-Grünen appellieren an Bundestag und Bundesregierung, den Bau der A 49 zu stoppen. Viele Annahmen, die den damaligen Gutachten zur Schaffung des Baurechts zugrunde lagen, seien und blieben mehr als fragwürdig, heißt es weiter.

„Die Grünen im Landkreis Gießen begrüßen und unterstützen den friedlichen zivilgesellschaftlichen Protest gegen den Weiterbau der A 49 und fordern ein Moratorium, damit die Baubeschlüsse unter Berücksichtigung der aktuellen umwelt- und verkehrspolitischen Ziele überprüft und gegebenenfalls zurückgenommen werden können“, erklärten die Kreisvorstandsmitglieder Jana Weckert und Jannis Jansen (siehe auch Seite 31).