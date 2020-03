Grüne streben 500 Mitglieder an

Ehrungen in der Kreismitgliederversammlung der Grünen (v.l.): Alexander Wright dankte den langjährigen Mitgliedern Gerhard Greilich, Bettina Speiser, Christiane Schmahl und Heike Habermann gemeinsam mit Gerda Weigel-Greilich. (Foto: Wißner)

KREIS GIESSEN - (ee). Erstmals seit 1998 haben die Grünen im Landkreis Gießen wieder ihren Höchststand von 360 Mitgliedern erreicht. Damals sorgte der Kosovo-Krieg für eine Austrittswelle und gar eine Halbierung der Mitgliederzahl, von der sich die aktuell im Höhenflug befindliche Partei nur sehr langsam erholte. Denn erst nach 22 Jahren konnte wieder jene Mitgliederzahl erreicht werden. „Wir streben die 500er-Mitgliedermarke noch in diesem Jahr an“, betonte Christian Zuckermann vom Kreisvorstand im Gespräch mit dieser Zeitung. In der Kreismitgliederversammlung in den Lindener Ratsstuben stellten sich gleich neun neue Mitglieder vor, die erstmals an der von Sophie Müller geleiteten Versammlung teilnahmen.

Gründer ausgezeichnet

Wright und Gerda Weigel-Greilich ehrten langjährige Mitglieder. Für 25-jährige Treue wurden Bettina Speiser (Gießen) und Heike Habermann (Steinbach) ausgezeichnet. Seit drei Jahrzehnten sind Dr. Christiane Schmahl (Laubach), Hans Joachim Noormann (Langgöns) und Gerhard Greilich (Gießen-Allendorf) bei den Grünen. Zu den Gründungsmitgliedern der Partei in Hessen zählte der nicht anwesende Gert Lengler (Langgöns), der nachträglich für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde.

Wie Wright hervorhob, gehört Schmahl bereits 29 Jahre dem Kreisvorstand an. Seit 1993 ist sie Mitglied des Kreistages, wo sie bis 2011 der Fraktion angehörte. Von 2006 bis 2011 war sie Fraktionsvorsitzende, ehe sie zur hauptamtlichen Kreisbeigeordneten und später zur Ersten Kreisbeigeordneten gewählt wurde.

„Das vergangene Jahr war in der ersten Hälfte geprägt vom Europawahlkampf. Erstmals haben wir keine Plakate geklebt, sondern nur Wesselmänner (großflächige Plakatwände, Anm.d.Red.) stellen lassen. Dies haben wir flächendeckend für alle Kommunen organisiert“, blickte Weigel-Greilich zurück. Es gab eine Veranstaltung mit dem Europaabgeordneten Sven Giegold in der Studiobühne des Stadttheaters Gießen und einen Besuch des Abgeordneten Martin Häusling bei den Feldhamstern in Langgöns. „Unsere Themen Klimaschutz und Demokratie haben dann zu dem besten grünen Ergebnis geführt, das wir je hatten.“

Es wurde eine Zukunftswerkstatt eingerichtet, um Themen wie Verkehrswende, Siedlung und Gewerbe, Biodiversität und Energie – auch über die Kreisgrenzen hinweg – weiter zu entwickeln. Seit Ende November wird am Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2021 gearbeitet. „Auch hierbei wollen wir neue Wege gehen und sind zunächst mit einem offenen Format eingestiegen“, erklärte Weigel-Greilich, die ganz besonders dem Arbeitskreis „Jugend und Soziales“ um Hiltrud Hofmann und dem Fraktionsvorsitzenden Christian Zuckermann dankte.

Dieser berichtete über die Arbeit der Kreistagsfraktion. Das gute Wahlergebnis in Zahlen drückte Schatzmeister Bernd Voigt (Fernwald) aus, denn dieser vermeldete ein nach eigenen Angaben „überraschend positives Ergebnis“. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass für die Europawahl deutlich weniger ausgegeben wurde, als ursprünglich geplant. „Wir sind ganz gut gerüstet für die kommenden Wahlen. Ich denke, dass wir im Augenblick getrost und positiv in die Zukunft sehen können. Dies liegt auch an einem erfreulichen Zuwachs durch Neumitglieder“, meinte Voigt.

Er wurde bei den anstehenden Neuwahlen ebenso für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt wie die Kreisvorstandsmitglieder Christiane Schmahl, Gerda Weigel-Greilich, Christian Zuckermann (Hungen), Alexander Wright (Gießen) und in Abwesenheit Landtagsabgeordnete Katrin Schleenbecker (Heuchelheim). Für die nicht mehr für den Kreisvorstand kandidierenden Isabell Dern (Langgöns) und Sophie Müller wurden Jannis Jansen und Jana Weckert (beide Gießen) neu gewählt.

„Wir freuen uns sehr über den aktuellen großen Zuspruch für unsere Themen. Selbstverständlich werden wir uns im neu gewählten Kreisvorstand nach Kräften bemühen, das in uns gesetzte Vertrauen auch in umgesetzte Politik münden zu lassen“, erklärte Fraktionsvorsitzender Zuckermann nach den Neuwahlen.