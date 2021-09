Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Ist der Katastrophenschutz im Ernstfall gut aufgestellt? Dies will die Fraktion „Gießener Linke“ wissen. In einem Berichtsantrag, über den in der Sitzung des Kreistags am 27. September abgestimmt wird, fordert die Fraktion vom Kreisausschuss Antworten auf 18 Fragen.

„Wir wollen unter anderem Klarheit darüber, wie Rettungs- und Sicherheitsdienste untereinander kommunizieren, falls das Netz ausfällt, so wie es zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal der Fall war. Wie soll die Bevölkerung im Katastrophenfall rechtzeitig informiert und gewarnt werden? Gibt es ausreichend funktionsfähige Sirenen in den Kommunen? Wer steuert im Katastrophenfall wie die Einsatzkräfte? Sind diese in allen Bereichen ausreichend vorhanden?“, listet die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Desiree Becker in einer Pressemitteilung einige Punkte auf. Die Fragen seien insbesondere auch deswegen angebracht, weil die letzte Bestandsaufnahme des Katastrophenschutzes im Landkreis von 2014 stamme. Es geht der „Gießener Linken“ aber auch um die Überprüfung der Gefährdungsszenarien in den Überschwemmungsgebieten an Lahn, Bieber, Lumda, Wieseck und Kleebach sowie in anderen Regionen vor dem Hintergrund, dass im Vergleich zu den 70er Jahren heute Extremwetterereignisse fünfmal häufiger aufträten.

„Die jüngsten Hochwasserereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass auch in Deutschland aufgrund der sich anbahnenden Klimakatastrophe mit immer mehr und immer extremeren lokalen Umwelt-Katastrophen zu rechnen sein wird“, meint Stefan Walther. „Wir müssen versuchen, die drohende Umwelt- und Klimakatastrophe zu verhindern, aber auch gleichzeitig geeignete Maßnahmen treffen, um auf regionale Auswirkungen vorbereitet zu sein. Unabhängig von unserem Antrag müssen sich auch alle Gedanken machen, wie diese Umwelt- und Klimakatastrophe tatsächlich verhindert werden kann.“