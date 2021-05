Gutachter soll Wahl des Kreisausländerbeirats beurteilen

Je nachdem, wie der Wahlprüfungsausschuss entscheidet, muss die Wahl des Kreisausländerbeirats eventuell wiederholt werden. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - "Wenn Du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis" oder beantragst ein Gutachten. Das war denn auch der gemeinsame Nenner, auf den sich die Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses für die Kreisausländerbeiratswahl am Mittwoch nach zweistündiger Debatte einigen konnten. Zuvor waren die bekannten unterschiedlichen Rechtsauffassungen einmal mehr aufeinandergeprallt.

Unstrittig ist nur die Chronologie. Am 15. Januar hatte der Kreiswahlausschuss die Listen für die Kreisausländerbeiratswahl zugelassen, darunter auch eine erstmals antretende "Konservative Liste", die maßgeblich von der AfD unterstützt wurde und auch mit deren Personal besetzt war. Zwei Tage später legte der damalige und auch jetzige Vorsitzende des Kreisausländerbeirats (KAB), Tim van Slobbe, Einspruch gegen die Zulassung der "Konservativen Liste" ein, weil diese einen Formfehler begangen hätte. Am 20. Januar schloss sich der Kreiswahlausschuss mehrheitlich dieser Auffassung an und schloss die "Konservative Liste" von der Wahl aus, obwohl in der gleichen Sitzung bekannt wurde, dass zwei weitere Listen den selben Formfehler begangen hatten. Zwei Tage später wurde in einer dritten Sitzung des Ausschusses der Ausschluss der "Konservativen Liste" bestätigt. Einen Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung gegen diesen Ausschluss hatte das Verwaltungsgericht Gießen zwar aus formalen Gründen zurückgewiesen, aber in seiner Ablehnung auch darauf hingewiesen, dass der angefochtene Beschluss des Wahlausschusses vom 20. Januar, mit dem der Wahlvorschlag "Konservative Liste" zurückgewiesen wurde, rechtswidrig sein könnte, weil er auf einen "gesetzlich nicht vorgesehenen Einspruch eines Dritten" hin ergangen sei.

"Solche Anmerkungen von einem Gericht sind in der Regel ein deutlicher Fingerzeig, wie ein Gericht im Falle einer Wahlanfechtung entscheiden würde", warnte Kurt Hillgärtner von den Freien Wählern. Er gehe davon aus, dass so oder so der Kreisausländerbeirat neu gewählt werden müsse.

Ganz anders sah das van Slobbe, der eine umfangreiche Erklärung verlas, in der er seine Position noch einmal juristisch umfassend zu untermauern suchte, um anschließend auch noch eine erst am Vorabend vom Kommunalrechtsexperten Gerhard Bennemann eingeholte Stellungnahme zu verteilen, die seine Rechtsauffassung bestätigen würde.

Erst sein Widerspruch, so van Slobbe, habe eine Ungültigkeit der Wahl verhindert. In seinen Ausführungen erhob er auch Vorwürfe gegen den Kreiswahlleiter Ralf Sinkel. Der habe ihm in der Sitzung des Kreiswahlausschusses "nicht erlaubt, zu sprechen". Durch Sinkels "höchst fragwürdige Vorgehensweise (...), die Rechtslage nicht gründlich zu prüfen, beziehungsweise eine angemessene Prüfung faktisch zu verhindern", sei erst die "Konservative Liste" rechtswidrig zur Wahl zugelassen worden. Auch sei im Protokoll der Wahlausschusssitzung vom 20. Januar "an entscheidender Stelle die zeitliche Reihenfolge falsch wiedergegeben" worden. Und auch das Abstimmungsergebnis über die Nichtzulassung der "Konservativen Liste" sei falsch protokolliert worden.

Sinkel selbst wies diese Vorwürfe in aller Form zurück, widersprach van Slobbes Darstellung und sagte: "Ich werte das als Angriff auf mich." Rückendeckung bekam Sinkel von Landrätin Anita Schneider (SPD): "Dass das Protokoll absichtlich gefälscht worden ist, weise ich von mir. Dieser Vorwurf darf nicht erhoben werden."

Knackpunkt § 61 KWG

Knackpunkt der vertrackten Rechtslage ist der Paragraf 61 des Kommunalwahlgesetzes. In dem steht, dass an der Aufstellung einer Wahlliste nur Personen teilnehmen können, die selbst für den Ausländerbeirat wahlberechtigt sind, also "echte" Ausländer und keine Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Dieser Paragraf taucht nun aber in den offiziellen Informationsblättern der Landesregierung gar nicht auf, darum - so vermutet Kurt Hillgärtner - nicht nur die drei Listen im Landkreis Gießen diesen Formfehler begangen, sondern wahrscheinlich hunderte Wahllisten im ganzen Bundesland.

Dass man seitens der Landesregierung diese Diskrepanz offenbar nicht als gravierend empfindet, geht aus einer E-Mail hervor, die das Referat Wahlen bei der Rechtsabteilung des hessischen Innenministeriums an Sinkel geschickt hatte, in der es heißt. "Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass diese Mitglieder in der Versammlung stimmberechtigt sein müssen."

Hiltrud Hofmann von den Grünen beantragte schließlich angesichts der juristisch komplizierten Lage die Einholung eines Gutachtens, das die vier entscheidenden Fragen beurteilen soll:

* War die ursprüngliche Zulassung der "Konservativen" Liste zulässig?

* War ein Einspruch gegen die Zulassung überhaupt möglich?

* Wenn ja, war der Einspruchsführer einspruchsberechtigt?

* War die endgültige Ablehnung der "Konservativen Liste" rechtmäßig?

Die Ausschussmitglieder beschlossen bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme der AfD, den Kreisausschuss zu beauftragen, bis zum 30. Juni ein solches Gutachten einzuholen.

Tim van Slobbe kündigte bereits sein weiteres Vorgehen für den Fall an, dass der Wahlprüfungsausschuss die Kreisausländerbeiratswahl für ungültig erklären und eine - von ihm mit 25 000 Euro bepreiste - Neuwahl anordnen sollte. Dagegen werde man juristisch vorgehen, und dann werde es eine dritte Wahl geben.