Handwerker im Landkreis Gießen unsicher über Einfluss auf Bonität

Nicht alle Handwerker konnten die Corona-Soforthilfen beantragen. Archivfoto: dpa

Kreis Giessen (vb/red). Die Kreishandwerkerschaft Gießen hat in einer Pressemitteilung eine erste Zwischenbilanz zu den Soforthilfen des Bundes und des Landes gezogen. Sorgen macht man sich allerdings, ob die Inanspruchnahme der Soforthilfen Einfluss auf das Kredit-Rating bei der Schufa hat. Eine Nachfrage dieser Zeitung ergab, das diese nicht rückzahlbaren Zuschüsse keine Auswirkungen auf die Bonität haben. Es finde weder eine Bonitätsprüfung statt, noch werde die Inanspruchnahme an die Schufa gemeldet.

Kreishandwerksmeister Kay-Achim Becker hat festgestellt, dass viele Handwerksbetriebe zu dem Ergebnis kamen, dass sie den Antrag gar nicht stellen können, denn der größte Teil der Betriebsausgaben, nämlich die Löhne, werde wegen der Kurzarbeit bei der Soforthilfe nicht berücksichtigt. Dennoch müsse der Arbeitgeber die Lohnkosten zahlen und somit gebe es kurzfristig ein erhebliches Liquiditätsproblem bis zur Erstattung des Kurzarbeitergeldes.

Einzelunternehmer und Soloselbstständige, eventuell auch Personengesellschaften, fallen laut Kreishandwerkerschaft oftmals durch das Raster der Soforthilfen, da die Lebenshaltungskosten des Unternehmers nicht angesetzt werden dürften. "Rechtlich handelt es sich hier nicht um eine Betriebsausgabe, sondern der Unternehmerlohn wird wie eine vorweggenommene Gewinnentnahme betrachtet", erklärt Sascha Prochazka, Leiter der Steuer- und Unternehmensberatungsstelle der Kreishandwerkerschaft.

Zumindest müssten Selbstständige vor Beantragung der Soforthilfe nicht wie zunächst befürchtet ihre privaten Ersparnisse aufbrauchen. Auf betriebliche Rücklagen müsse allerdings zurückgegriffen werden. Viele Handwerksbetriebe fühlten sich deshalb für ihr vorausschauendes unternehmerisches Handeln bestraft. Dementsprechend kritisierte Hartmut Gall, Obermeister der Maler-Innung, dass viele Handwerksunternehmen, die in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben und Eigenkapital bilden konnten, ohne die Soforthilfe auskommen sollen und vielmehr die Rücklagen, die für Investitionen gedacht waren, zunächst komplett aufbrauchen müssen.

Eine weitere Erkenntnis traf manche Handwerker, die in den Beratungsgesprächen mit den Experten der Kreishandwerkerschaft erfahren mussten, dass die Soforthilfe nicht zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts genutzt werden könne, sondern ausschließlich der Vermeidung von Insolvenzen und dem Verlust von Arbeitsplätzen diene. In diesen Einzelfällen habe man empfohlen, dass zur Sicherstellung des Lebensunterhalts Grundsicherung beim Jobcenter Gießen beantragt werden sollte, berichtete der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Björn Hendrischke. "Hartz IV ist für Selbstständige, die durch die Corona-Krise völlig unverschuldet in diese Situation geraten sind, der persönliche Supergau. Da spielt das eigene Selbstverständnis, aber auch oftmals Scham eine große Rolle."

Letztlich würden die Soforthilfen dazu beitragen, dass viele Handwerksunternehmen ihre Liquidität vorübergehend sichern könnten. Von daher begrüßt das regionale Handwerk die Soforthilfen des Bundes und des Landes. Sie müssten aber durch weitere Maßnahmen flankiert werden, gibt Kreishandwerksmeister Becker zu bedenken. Bei Krediten seien viele Betriebe zögerlich. Wer nicht wisse, wie es wirtschaftlich nach der Krise weitergeht, wolle zusätzliche Verbindlichkeiten angesichts der ungewissen Zukunft vermeiden, heißt es abschließend.