Harbacher Kirche im Innenbereich umfangreich renoviert

Manfred Löffert und Pfarrer Christian Stiller (r.) sind stolz auf das Ergebnis. Foto: Launspach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HARBACH - Alles duftet nach frischer Farbe. Die Harbacher haben die Corona-Zeit genutzt und in den vergangenen zwei Monaten ihre Kirche innen erneuert.

"Merkwürdige Zeiten irgendwie", findet Manfred Löffert. Das ganze Leben runtergefahren, kaum Begegnungen, keine richtigen Gottesdienste. Dass umgekehrt solch eine Zeit wiederum genau die richtige Zeit ist für eine Renovierung, "das ist irgendwie auch ganz schön schräg", wundert sich der Vorsitzende des Harbacher Kirchenvorstandes. Der Wunsch indes, das Innere der Kirche, also Decke und Wände, grundhaft zu streichen, "der hat uns schon die vergangenen Jahre begleitet", erinnert sich der gelernte Metallbauer, der sich seit nunmehr 20 Jahren im Kirchenvorstand engagiert. "So etwas kann man ja nicht einfach nur so beschließen und dann Firmen beauftragen." Vielmehr müsse sich für solch ein Vorhaben immer wieder abgestimmt werden - vor allem mit der kirchlichen Bauverwaltung, schon aus Gründen des Denkmalschutzes. Zudem: Im Zuge solch einer Renovierung sollte auch gleich ein weiteres Problem gelöst werden - nämlich das der Feuchtigkeit. Die setzt immer wieder der Orgel zu. Und diese ist erst 2017 grundhaft erneuert worden. Alles also gar nicht so einfach, wenn man dabei bedenkt, dass für alles ein Planer gefunden werden muss und für die Gewerke Ausschreibungen gemacht werden müssen. "Wahnsinn, was wir da alles für Beschlüsse gefasst haben. Unser Pfarrer und ich haben uns da manches Mal gefragt: Ist unsere Kirche womöglich überreguliert? Da bin ich ganz froh, dass der uns da in diesen Dingen immer wieder unterstützt hat."

Und doch: Die Anstrengung hat sich gelohnt. Risse an der Decke - ausgebessert. Flecken an Wänden und Decke - jetzt wieder überstrichen. Alles gehalten in einem angenehmen, leicht cremig abgeleiteten Weiß. "Das haben die Damen des Kirchenvorstandes ausgesucht - gar nicht so einfach, das richtige Weiß zu finden", sagt der Vorsitzende. Bei dieser Gelegenheit sind auch gleich zahlreiche elektrische Leitungen umfangreich erneuert worden. "Das ist jetzt alles auf einem technisch aktuellen Stand."

Die letzte Renovierung liegt bereits beinahe 30 Jahre zurück. Ebenfalls erneuert wurden auch die restlichen Fenster - alles aus Holz von Hand gefertigt, wieder von der ortsansässigen Schreinerei Allmang. Der einst als romanische Saalkirche errichtete Bau blickt auf eine lange Tradition zurück. Um 1250 wurde er errichtet. "Die Zahl der Kirchenglieder mag in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen sein. Aber ein Dorf ohne Kirche - das kann sich eigentlich auch niemand vorstellen", ist sich Löffert mit seinen Kirchenvorstehern sicher. Jeder brauche in seinem Leben solch einen Ort - ein Ort, der eben auch in Dimensionen verweist, wo wir selbst an unsere Grenzen stoßen. "Und dieser Ort strahlt jetzt bei uns wieder und steht allen offen, die sich von ihm bergen lassen wollen."

Strahlen in Harbach heißt aber immer auch: Gemeinsam strahlen lassen. So sind es die Damen der Frauenhilfe, die zusammen mit Küsterin Petra Wolf in den vergangenen Wochen mit Eimer und Lappen den neuen Glanz mühsam vollendet haben, sodass pünktlich zu den ersten Lockerungen der Corona-Regelungen am 13. Juni um 10 Uhr Gottesdienst gefeiert werden kann mit Pfarrer Christian Stiller - freilich unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen.

"Wir werden aller Voraussicht nach im Freien feiern. Aber jeder kann jetzt wieder in die Kirche rein und selber staunen."