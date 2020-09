Jetzt teilen:

Laubach. Hat der Landarzt noch eine Zukunft? Zum Thema medizinische Versorgung abseits Gießens hatte die Laubacher CDU um ihren Bürgermeisterkandidaten Björn Erik Ruppel zur Diskussionsveranstaltung auf den Schlosshof eingeladen. Aufatmen können die Laubacher. Ihnen geht es noch gut, auch wenn für einen Augenarzt-Besuch bereits etliche Kilometer zurückzulegen sind.

Zur Runde vor der Schlossküche zählte besondere heimische Politprominenz. CDU-Kanzleramtsminister Professor Helge Braun, der einst als Mediziner im Uniklinikum Gießen arbeitete, diskutierte zusammen mit Dr. Günter Stephan und dem in dessen Gemeinschaftspraxis angestellten jungen Hausarzt Alexander Koch aus Laubach. Ruppel, der sich bei Gräfin Madeleine zu Solms-Laubach als Gastgeberin bedankte, moderierte das Gespräch. Ein Urgestein der Laubacher Ärzteschaft ist Dr. Günter Stephan, der einst zu Ruppel sagte: "Wenn die Ärzte fehlen, dann stirbt die Kommune." Dieser Satz blieb dem Christdemokraten im Gedächtnis verhaftet. Stephan betonte bei seiner Vorstellung, dass ihm früh aufgefallen sei, dass es Nachwuchsprobleme geben könnte. Deshalb sei er Lehrbeauftragter an der Uni Gießen geworden und habe ein Praxiszentrum in der ehemaligen Residenzstadt geschaffen.

"Die Hausärzte sind alt", ergänzte Braun. 40 Prozent der Medizinstudenten könnten sich anfangs noch eine Karriere als Hausarzt vorstellen, am Ende des Studiums seien es nur noch sieben Prozent. "Wir bilden nicht genügend aus", betonte der Kanzleramtsminister zudem. Das liege daran, dass eine Juristen-Ausbildung 30 000 Euro verschlinge, die eines Mediziners gleich 120 000 Euro. Unattraktiv sei am Berufsbild, dass man vor Ort wohne und von einem verlangt werde, 24 Stunden für die Patienten da zu sein. Letzteres werde über immer mehr Vernetzung abgemildert. Außerdem sei von der Regierung die Residenzpflicht für Ärzte aufgehoben worden. Die Wiederherstellung der Attraktivität sah Braun als eine Daueraufgabe an. Die kassenärztliche Vereinigung sehe jedenfalls den Landkreis "wegen Gießen"als überversorgt an. In der Stadt gebe es viele Hausärzte, aber nicht auf dem Land.

Alexander Koch kennt jedenfalls Witze über Allgemeinmediziner im Studium zur Genüge, denn bei ihm war es genau umgekehrt gewesen. Er wollte gleich Hausarzt werden, hätte später nach Boston gehen können, blieb aber als Laubacher letztlich vor Ort. Er findet seinen Beruf "vielfältig, jedes medizinische Fach tangierend." In Skandinavien seien beispielsweise nur die Besten für diesen Beruf vorgesehen. Er wünschte sich daher, dass das Thema Hausärzteausbildung an der Gießener Uni "etwas höher geschraubt" werden sollte. Kochs positive Einlassung konnte Stephan nur unterstreichen: "Wir begleiten den ganzen Lebensweg unserer Patienten mit. Man hat zu mir einmal gesagt: ,Du hast eine Klinik ohne Betten, vom Anfang bis zum Ende des Lebens'."

Koch versetzte sich in junge Kollegen, die auf dem Land arbeiten wollten. Dafür müsse eine "gewisse Infrastruktur" vorgehalten werden. Da der Beruf Investitionen erfordere, seien Einzelpraxen mit Renovierungsstau ein Problem. Junge Ärzte würden am liebsten in modern ausgestatteten Zentren arbeiten. Dazu müssten dann wieder viele Tausend von Euro investiert werden. Ruppel, der noch Filialleiter eines örtlichen Geldinstitutes ist, warb daraufhin lachend, für das Darlehen doch eine Bank vor Ort zu wählen. Braun nannte ein weiteres Problem der Versorgung auf dem Land. Vakante Kassensitze könnten gekauft werden, aber die Praxen dann woanders hin verlegt werden. Er warb wiederum dafür, dass Kommunen diese Sitze kaufen, um eine ortsnahe Versorgung weiterhin gewährleisten zu können.

Stephan gab dem Bundespolitiker mit auf den Weg, dass gerade Frauen und Männer als Ärzte ungerecht behandelt würden. Er kenne ein Ärzteehepaar am Uniklinikum, wo die Frau die Kinder während der ersten Phase der Pandemie hätte hüten müssen. Das sei vorausgesetzt worden.

Nur einmal waren sich junger und alter Hausarzt an dem Abend uneins. Stephan konnte sich eine Landarztquote und eine Konventionalstrafe für diejenigen vorstellen, die die vorgeschriebene Zeit nicht bleiben. Koch fand deutliche Worte: "Wenn es so etwas gegeben hätte, wäre ich nicht hier gelandet. Das ist abschreckend."