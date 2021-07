Hauptreisträgerin aus Wettenberg

Klaus Arnold, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Mittelhessen, überreichte Preisträgerin Lucie Gruber (r.) und ihrer Schwester den Hauptpreis. Fotos: Bürgerstiftung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Bürgerstiftung Mittelhessen lobt alljährlich den "EhrenamtPreis" für junge Menschen aus. Ziel ist es, das ehrenamtliche Engagement junger Menschen öffentlich zu würdigen. Hier kann jeder Vorschläge einreichen, die dann von einer Jury für die Auszeichnung empfohlen werden. Dieser Tage zeichnete der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Mittelhessen, Klaus Arnold, Lucie Gruber für ihr außergewöhnliches Engagement aus. Dotiert ist der erste Platz mit 1000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Gerade jetzt können wir das Geld so gut gebrauchen, denn meine Schwester und ich haben in unserer Zeit im Flüchtlingslager auf Lesbos echte Freunde gefunden, die wir nach wie vor unterstützen wollen. Hier ist das Preisgeld der Bürgerstiftung bestens angelegt", ist sie sich sicher.

Den Preis erhielt sie vor allem, weil sie sich im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Schwester Lara dafür entschied, auf das Leid der Menschen, die nicht das Glück haben, in Deutschland anzukommen, aufmerksam zu machen. Im September 2020 riefen beide eine Spendenaktion für das Flüchtlingslager auf Lesbos ins Leben. Hierdurch sollte ein Hilfskonvoi finanziert werden.

Fotos Klaus Arnold, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Mittelhessen, überreichte Preisträgerin Lucie Gruber (r.) und ihrer Schwester den Hauptpreis. Fotos: Bürgerstiftung Svenja Koch und Julian Stange (mit Scheck) gratulierten auch Stefan Becker, Kuratoriumsmitglied der Bürgerstiftung Mittelhessen, und Buseck Bürgermeister Dirk Haas (r.). 2

"Nie im Leben hätten wir mit einem solchen Erfolg gerechnet. Wir konnten drei Transporter mit Hilfsgütern beladen und uns dann dorthin auf die Reise machen. Was wir dort erlebt haben, die Not der Menschen, aber auch die tiefe Dankbarkeit hat uns nun angespornt, mit unserem Engagement nicht aufzuhören, sondern immer weiter zu machen."

Klaus Arnold betonte: "Mir hat es die Sprache verschlagen, so tief beeindruckt war ich, was Sie beide zusammen mit Ihren Bekannten und Freunden hier auf die Beine gestellt haben. Genau solche jungen Menschen braucht es in diesen Zeiten. Dieser Preis soll Ihnen nun auch Ansporn sein, Ihr ehrenamtliches Engagement weiterzuführen." Dies sei wesentliches Ziel des jährlich stattfindenden Wettbewerbes "EhrenamtPreis" für junge Menschen der Bürgerstiftung Mittelhessen.

Stefan Becker, Kuratoriumsmitglied der Bürgerstiftung Mittelhessen, zeichnete zwei weitere Preisträger aus Buseck aus. Über je 500 Euro durften sich die 19-jährige Svenja Koch und der 17-jährige Julian Stange freuen. Becker, der Mitglied der Jury ist, betonte: "Wir waren regelrecht verblüfft, was Sie beide so ganz nebenbei noch alles für unsere Gesellschaft tun. Hut ab!"

Koch wurde von Nora Schmidt, die im Bereich Jugendpflege in der Gemeinde Buseck arbeitet, für die Auszeichnung der Bürgerstiftung vorgeschlagen. Von seinem Einsatz profitieren neben der Feuerwehr, in der Koch seit 2010 Mitglied ist, und dem Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Stamm Wikinger, in Beuern auch die evangelische Kirchengemeinde Alten-Buseck/Trohe. "Auch wir von der Gemeinde Buseck sind sehr dankbar für Svenja Kochs Engagement, denn sie hilft uns bei den Busecker Ferienspielen und ist seit 2019 Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirates unserer Gemeinde," ergänzt Dirk Haas, Busecks Bürgermeister.

Der zweite Geehrte, Julian Stange, ist Schüler der Gesamtschule Busecker Tal und bringt dort sein Know-how im Bereich IT ein. Als technischer Moderator unterstützt Stange sowohl Schüler als auch die Lehrerschaft und die Verwaltung bei der IT-Nutzung. Zusätzlich ließ er sich noch zum "Digitalen Helden" ausbilden. Stange ist als digitaler Streitschlichter insbesondere bei jüngeren Schülern aktiv und erläutert ihnen den Umgang mit persönlichen Daten im Internet und in den sozialen Netzwerken. Als Mitglied des schulischen Eventmanagerteams sorgt er für die technische Ausstattung vielfältiger schulischer Veranstaltungen.

In ganz besonderem Ausmaß profitiert die ganze Schulgemeinde von seiner Arbeit für den Schulserver I-Serv. Hier programmierte Julian Tools zur Gruppenlistenerstellung, Stundenplan-Widgets und Linux-Konsolen-Tools. Besonders hilfreich für den Schulalltag ist seine Entwicklung des Essensmoduls in I-Serv, über das sich die Schüler zum Schulessen anmelden können und über dieses auch die Abläufe der Essensherstellung und -abrechnung organisiert werden. Alle Module stellte er dem Betreiber von I-Serv zur Verfügung, sodass diese inzwischen auch von anderen Schulen genutzt werden können.

"Auch die Jugendfeuerwehr hat mit Julian einen überaus engagierten jungen Mann in ihren Reihen, der eine Smartphone-App erstellt hat, die als Kommunikationsplattform für die Jugendfeuerwehr und Möglichkeit zum Wissenstraining genutzt wird", hebt Haas das Besondere an Stanges Engagement hervor und ergänzt: "Sogar andere Jugendfeuerwehren nutzen mittlerweile seine App. Das spricht doch für sich und für unseren Julian und seinen enormen Einsatz."