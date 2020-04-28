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Dienstag, 28.04.2020 - 06:20
3 min

Heike Hamann gestaltet für Enkel Emil aus Krofdorf Bilderbuch

Da Heike Hamann ihren Enkel Emil wegen der Kontaktsperren seit sechs Wochen nicht gesehen hat, hat sie dessen fantasievolle Erzählungen, von denen sie per Skype erfährt, zu einem Bilderbuch verarbeitet.

Von Jennifer Meina
Auch wenn Heike Hamann ihren Enkel Emil wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen kann, so kann sie immerhin mit ihrem selbstgestalteten Bilderbuch "Der Zoo ist zu" bei ihm sein. Fotos: Hamann

Auch wenn Heike Hamann ihren Enkel Emil wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen kann, so kann sie immerhin mit ihrem selbstgestalteten Bilderbuch "Der Zoo ist zu" bei ihm sein. Fotos: Hamann

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Fotos
Auch wenn Heike Hamann ihren Enkel Emil wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen kann, so kann sie immerhin mit ihrem selbstgestalteten Bilderbuch "Der Zoo ist zu" bei ihm sein. Fotos: Hamann

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Heike Hamann

Heike Hamann

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