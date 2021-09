Heimischer Chorleiter ist Jurymitglied bei internationalem Wettbewerb

Thomas Kreiling ist gefragter Chorleiter und Juror in der Welt der Chöre, wie hier beim Robert-Schumann-Chorfestival in Zwickau 2018 mit seiner "Chorona" aus Buseck. Foto: R. Schmidt

KREIS GIESSEN - "Sing for Gold" heißt das Motto eines Chorwettbewerbs, der vom 14. bis 22. Mai 2022 in Calella in der spanischen Region Katalonien stattfinden soll. Dann soll der "World Choral Cup" an den besten Chor vergeben werden. Dr. Thomas Kreiling, bekannt als Leiter der "Chorona Buseck", ist Teil der internationalen Jury. Wie schätzt er die derzeitige Situation und Entwicklungen der Chorszene ein? Wie blickt er in die Zukunft?

Wenn Sie auf die vergangenen Monate zurückschauen, sehen Sie Licht für die Chöre am Ende des Pandemie-Tunnels?

Absolut! Auch wenn die Pandemie leider noch nicht überstanden ist, haben Chöre dennoch Wege gefunden, den Probebetrieb wieder aufzunehmen. Hierzulande sind durch den fortschreitenden Impfprozess Präsenzproben wieder möglich. Global sind die Situationen jedoch sehr unterschiedlich und unterliegen schnellen Veränderungen, was ein Planen von Konzerten, Events oder Chorreisen natürlich erschwert. Aber wir müssen die aktuelle Pandemielage akzeptieren, situativ und verantwortungsvoll handeln, insbesondere im Hinblick auf den Schutz und die Gesundheit der Chormitglieder. In einem Dornröschenschlaf, Selbstmitleid oder Lethargie zu verharren, ist garantiert der kontraproduktivste Weg.

Wie ist es Ihnen und der "Chorona" selbst ergangen?

Durchwachsen. Nach einer amtlich verhängten 14-tägigen Chor-Quarantäne (aufgrund einer Covid-positiven Person in der Probe) und der darauffolgenden Schockstarre erholte sich die Moral des Chores schon überraschend schnell. Maßgeblich verantwortlich war hierfür nicht ich, sondern ein ideenreicher, kreativer und funktionierender Vorstand. Durch WhatsApp-Broadcasts wurden regelmäßig Erinnerungen, Bilder und Videos an alle Mitglieder versendet, es gab ein virtuelles Vereinsheim, virtuelle (Wein-)Meetings, virtuelle Yoga-Stunden, es wurden postalisch Mundschutze mit Chorlogo versendet, es wurden mehrere Chorvideos aufgenommen und über Social-Media-Kanäle verteilt - mit überwältigender Reichweite. Später gab es dann Online-Proben über Jamulus. All diese Aktionen hielten die Chorgemeinschaft zusammen, sodass die Moral nicht in den Keller gesackt ist. Doch zugegebenermaßen ist die musikalische Qualität nicht mehr auf dem Niveau von vor der Pandemie. All die technischen Möglichkeiten des virtuellen Singens und Probens sind nicht mit der Effektivität einer Präsenzprobe gleichzustellen.

WETTBEWERBE In Tokio wurden bei den Olympischen und den Paralympischen Spielen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen von den Sportlerinnen und Sportlern bejubelt. Bei den Chören liegen die letzten Wettbewerbe hingegen zwei Jahre zurück. Der Förderverein "Interkultur" um den Pohlheimer Günter Titsch als Veranstalter dieser Wettbewerbe blickt mit einer gewissen Hoffnung auf den Herbst. Am 30. Oktober sollen die "World Choir Games" in der belgischen Region Flandern eröffnet werden. Nächstes Großereignis ist die Deutschen Chormeisterschaft in Koblenz am 26. November. Die Zeit der Corona-bedingten Pause nutzten Titsch und sein Team, um Pläne für 2022 zu schmieden. (ger)

Sie waren ja bereits in Calella. Welchen Eindruck haben Sie von diesem Austragungsort? Welche Bedeutung hat der "World Choral Cup" für die Chöre?

Ja, tatsächlich durfte ich schon zweimal bei einem Wettbewerb dabei sein und empfand die Zeit schlichtweg als magisch. Primär ist das den hochkarätigen Chören aus aller Welt, der schönen Musik und der perfekten Organisation zu verdanken. Abgerundet wird der Zauber durch die malerische Altstadt Calellas mit den kleinen Gässchen. Und nach dem Auftritt gehts zu Fuß an den Strand. Mega! Ich denke, dass diesem besonderen Pokal die gleiche emotionale und ideelle Bedeutung zugemessen werden kann wie dem gleichnamigen Cup im Fußball. Er bedeutet den Gewinnern die Welt und ich weiß schon heute, dass viele Freudentränen fließen werden, wenn im Mai 2022 der Gewinnerchor unter tosendem Applaus der anderen Chöre den Cup überreicht bekommt.

Wie sind die Zukunftspläne?

Die Vorbereitungen für die traditionellen Weihnachtskonzerte der "Chorona" haben begonnen, die - so es die Lage erlaubt - am 10. und 11. Dezember stattfinden sollen. Ich bin dahingehend optimistisch, auch wenn der Publikumsrahmen vermutlich anders aussehen wird als bisher.